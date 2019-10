Gewezen winkelier en cafébaas Albert Libbrecht (75) overleden Erik De Block

26 oktober 2019

13u16 9 Wervik In het AZ Delta Roeselare is gewezen winkelier en cafébaas Albert Libbrecht (75) uit Wervik overleden. Hij was de echtgenoot van Lucette Durnez. Er zijn geen kinderen.

Albert was van opleiding schilder. Hij werkte als publiciteitsschilder voor de warenhuisketen Sarma en ging er uiteindelijk werken in de verkoopdienst. Hiervoor verhuisden Albert en Lucette naar Brugge. Na twee jaar kwamen ze terug naar Wervik. Albert werkte dan zeventien jaar op de personeelsdienst van de firma Novalux in Kortrijk. Nadien namen ze een voedingswinkel in de Ommegangstraat over. Ze baatten veertien jaar De Vijfwegen uit. Na de sluiting door de alsmaar grotere invloed van de winkelketens namen ze in de Sint-Medardusstraat café Du Centre over en bleven daar vier jaar.

Samen met zijn broer Ghislain behoorde Albert op 1 mei 1962 tot de socialistische feestvierders die op het kruispunt Le Gheer in Waasten waren betrokken bij een botsing tussen twee autobussen waarbij maar liefst veertien doden vielen. Naast één van de twee buschauffeurs uit Komen, ging het om elf slachtoffers uit Wervik en twee uit Geluwe.

Crash

De twee autobussen kwamen op het Feest van de Arbeid terug van een optocht in Le Bizet (Ploegsteert). Naast de veertien doden, vielen er ook een zeventigtal gewonden. De broers Libbrecht zaten elk in een afzonderlijke autobus en hebben de crash gelukkig overleefd. Vele andere inzittenden kenden minder geluk. Op die dramatische dag was Albert Libbrecht achttien jaar. Hij was muzikant bij harmonie De Werkman en speelde klarinet. Albert behoorde tot de stichters van de Socialistische Jongeren.

Volgens de uitdrukkelijke wil van Albert Libbrecht wordt afscheid genomen in intieme kring.