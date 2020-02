Gewezen vishandelaar Robert Koopman (83) overleden Erik De Block

27 februari 2020

12u46 3 Wervik In zijn woning in de Pastorijstraat in Wervik overleed woensdag gewezen vishandelaar Robert Koopman (83). Naar aanleiding van zijn zestigste huwelijksverjaardag werd hij samen met zijn echtgenote Monique Leterme (80) enkele weken geleden nog gehuldigd in het stadhuis.

Robert begon samen met Monique een vishandel in januari 1960. Op zijn verjaardag was hun viswinkel voor de allereerste keer open. Iedere dag ging Robert ook leuren in de hele regio, eerst met een Citroën en nadien met een Peugeot.

Robert ging eind maart 1998 op pensioen. Na de overname verhuisde hij samen met z’n echtgenote naar de Pastorijstraat, naast de Sint-Medarduskerk. Enkele weken geleden werd de huwelijksverjaardag van het echtpaar gehuldigd in het stadhuis.

Grote Harmonie

Robert werd op zijn veertiende muzikant bij De Grote Harmonie. Eerst trompet en nadien bariton. Muziek was zijn grote hobby. Robert was op vrijdagavond in ’t Kapittel een trouwe muzikant tijdens de wekelijkse repetitie. Hij was maar liefst zestig jaar lid van De Grote Harmonie, die enkele jaren geleden tot een fuseerde met de harmonie Onder Ons.

Daarnaast ging Robert ook graag naar Eendracht Wervik kijken. Hij verdedigde nog de kleuren van geel-rood. Na zijn pensioen was hij een trouwe medewerker in het toenmalig parochiaal centrum Onder den Toren, vlak bij zijn huis.

Robert was vader van vijf kinderen: Vincent, Emmanuel, Laurent, Donald en Dorothée. Er zijn daarnaast elf kleinkinderen en een achterkleinkind. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 4 maart om 10 uur in de Sint-Medarduskerk.