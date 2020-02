Gewezen vakbondssecretaris Jean-Claude Hollebeke (59) overleden na een hartfalen, op korte tijd overleden zijn moeder, vader en echtgenote Erik De Block

18 februari 2020

13u52 2 Wervik Maandagvoormiddag is Jean-Claude Hollebeke (59) in zijn woning in de Hovenierstraat in Wervik onverwacht overleden na een hartfalen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren. Tot enkele jaren geleden was hij provinciaal secretaris van de liberale vakbond ACLVB. Nadat hij was gestopt met werken, kende hij familiaal enorm veel tegenslag. Op korte tijd overleden zijn moeder, vader en echtgenote. Jean-Claude Hollebeke was vele jaren clubleider in de wielersport.

In de jaren tachtig zette hij zich in voor het jeugdbestuur van Eendracht Wervik. Hij was er de verantwoordelijke voor de evenementen en ploegafgevaardigde van het team waarin zijn zoon Dieter voetbalde. Nadien belandde Jean-Claude Hollebeke in de wielersport. Hij werd in 2004 secretaris van het Midera Cycling Team dat later werd omgedoopt tot Cycling Team Wervik.

Het team wijzigde een paar keer van naam, onder meer door het aantrekken van andere hoofdsponsors. Jean-Claude Hollebeke werd voorzitter van het Avia-Crabbé Westhoek Cycling Team. Zijn zoon Michäel koerste tot bij de beloften. Op de sociale media Facebook staan er heel wat reacties. Ook uit het wielermilieu. Kenny Desaever was een tijdlang ploegleider van het team van Jean-Claude. “Jean-Claude deed heel veel voor de koers in Wervik. Het waren mooie tijden”, aldus Kenny. Ook gewezen prof Eddy Vancraeynest was ploegleider, onder Jean-Claude Hollebeke. “Hij heeft heel veel gedaan voor de koers. We hebben gouden jaren gekend. Een mens met een gouden hart”, reageert Eddy.

Jean-Claude Hollebeke was ook jarenlang politiek actief. In 1988 nam hij voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij stond op de lijst van PVV-Gemeentebelangen en had er de vierde plaats. Zes jaar later in 1994 was hij geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was hij wel in 2000, toen als lijstduwer van de Vld. Nadat Jean-Claude in 2006 geen kandidaat was, stond hij in 2012 weer op de lijst van Open Vld. Jean-Claude Hollebeke werd geen enkele keer verkozen. Na de verkiezingen van 2012 keurde hij Open Vld de rug toe.

In 2007 maakte hij van zonesecretaris tot provinciaal secretaris promotie op zijn werk. Jean-Claude was de vader van drie kinderen Dieter, Michaël en wijlen Ilse. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen. Halfweg juni 2018 overleed in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper zijn moeder Jenny Samyn (80). Het was zondag precies een jaar geleden dat zijn vader Guy Hollebeke (83) onverwacht in zijn woning in de Hellestraat overleden. Voor Jean-Claude volgde in april vorig jaar een zoveelste tegenslag toen zijn echtgenote Dorine Vanwynsberghe (56) overleed in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

De burgerlijke uitvaartplechtigheid zal doorgaan op donderdag 20 februari om 10 uur in de aula van de parkbegraafplaats in Wervik.