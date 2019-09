Gewezen supermarkt Noma wordt na twee jaar terug een buurtwinkel én een dierenzaak Erik De Block

17 september 2019

15u52 0 Wervik De gewezen supermarkt Noma op de hoek van de Kruisekestraat en Veldstraat in Kruiseke wordt vanaf januari volgend jaar terug een buurtwinkel. Uitbaters worden ex-voetballer Kevin Vanhee en Nele Verfaillie. In de Vossaardestraat in Kruiseke baatten ze sedert november 2017 buurtwinkel ’t Schiethoekske uit en verhuizen dus.

Enkele maanden eerder voor de opening van hun buurtwinkel begonnen Kevin en Nele op hetzelfde adres ook al met Bunny & Chickenfarm waar ze onder meer zowel sierkonijnen als sierkippen verkopen. Ook de dierenzaak verhuist naar de gewezen supermarkt Noma. Het wordt dus een dubbele zaak zijn met een aparte buurtwinkel en aparte dierenzaak.

Uitbaters Frans Dolfen en zijn echtgenote Carine Jonckheere sloten Noma begin oktober 2017. Ze huurden het handelspand dat na de sluiting te koop stond via immobiliënmakelaar ERA. Het was de enige voedingswinkel in Kruiseke. Aanvankelijk waren er met het handelspand andere plannen. Dries Loontjens uit Roeselare de gewezen supermarkt en diende bij de stad Wervik een aanvraag in voor de bouw van vijf huizen na de sloop van het handelspand. Het schepencollege heeft die aanvraag in juni van dit jaar geweigerd. Onder meer omdat de woningen te klein waren. Ondertussen stond het te huur.