Gewezen schepen Jozef Durnez (89) overleden Erik De Block

07 juli 2019

11u06 0 Wervik In AZ-West in Veurne is gewezen schepen Jozef Durnez (89) overleden. Na de gemeentefusie werd hij vanaf januari 1977 in Wervik onder burgemeester Norbert De Meerschman zaliger voor de toenmalige CVP schepen van Middenstand en Tewerkstelling.

Hij startte zijn loopbaan als bediende-boekhouder. Op 1 april 1956 besloot Jozef Durnez zelfstandig boekhouder-fiscalist te worden. Geleidelijk aan groeide het cliënteel. In enkele jaren telde het boekhoudkantoor in de Kerkstraat zes bedienden.

Durnez maakte zich ook verdienstelijk in het verenigingsleven. Van 1955 tot 1992 was hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van het NCMV, nu Unizo. Nadien was hij nog tien jaar voorzitter van de CRM, nu Neos.

Jozef was de echtgenoot van Paula Dewanckele en vader van drie dochters Marijke, Leen en wijlen Lieve. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Jozef en Paula woonden in de Ieperstraat en verhuisden in 1992 naar Oostduinkerke.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 10 juli om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe.