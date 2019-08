Gewezen pralinewinkel wordt tijdelijk tabakswinkel Erik De Block

14 augustus 2019

14u49 3 Wervik De gewezen pralinewinkel Leonidas op de hoek van de Sint-Medardus- en Nieuwstraat wordt tijdelijk een tabakswinkel.

Het pand stond enkele maanden te koop of te huur via immobiliënkantoor ERA. “De winkel is verhuurd aan de zaakvoerder van Real Tabac & Co, wat verderop in de Leiestraat”, bevestigt Bram Loontjens van ERA. “Daar zijn verbouwingen gepland en dan gaat de tabakswinkel tijdelijk verhuizen naar de gewezen pralinewinkel.”

Tabac & Co heeft grote plannen in de Leiestraat, want gewezen café The Skyline en daarnaast de gewezen pastazaak worden gesloopt. Bij de stad moet hiervoor nog een bouwvergunning worden aangevraagd. “Nu er een opportuniteit is op de hoek van de Sint-Medardus- en Nieuwstraat huurt Tabak & Co nu al de gewezen winkel van Leonidas”, weet Loontjens.