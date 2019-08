Gewezen pralinewinkel wordt tijdelijk een tabakswinkel Erik De Block

14 augustus 2019

14u49 1 Wervik De gewezen pralinewinkel Leonidas op de hoek van de Sint-Medardus- en Nieuwstraat wordt tijdelijk een tabakswinkel. Het handelspand stond enkele maanden te koop of te huur via het immobiliënkantoor ERA.

“De winkel is verhuurd aan de zaakvoerder van Real Tabac & Co, wat verderop in de Leiestraat”, bevestigt Bram Loontjes van ERA. “Daar zijn verbouwingen voorzien en dan gaat de tabakswinkel tijdelijk verhuizen naar de gewezen pralinewinkel.”

Tabac & Co heeft grote plannen in de Leiestraat want gewezen café The Skyline en daarnaast de gewezen pastazaak worden gesloopt. Bij de stad moet hiervoor nog een aanvraag voor een bouwvergunning worden ingediend. “Nu er een opportuniteit is op de hoek van de Sint-Medardus- en Nieuwstraat huurt Tabak & Co nu al de gewezen winkel van Leonidas”, aldus Bram Loontjes.

Nu Tabac & Co het leegstaand handelspand gaat huren, vermijden ze bovendien dat het wordt verhuurd of verkocht voor een tabakswinkel van een concurrent… Nieuwe tabakswinkels op de handelsas zijn mogelijk. Er geldt wel een openingstaks van 6.000 euro. “Als stad kunnen wij de komst van een tabakswinkel niet verbieden, dit is ook niet de bedoeling”, aldus schepen van Lokale Economie Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

“Met de openingstaks wordt wel een rem gezet op het aantal tabakswinkels. Op vandaag kan men in Wervik nog niet spreken van een ‘wildgroei’.”