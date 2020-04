Gewezen landbouwer Marcel Ramon (87) overleden door coronavirus: “Enkele weken geleden was hij nog kerngezond, toch ging het erg snel” Erik De Block

07 april 2020

14u00 4 Wervik In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is gewezen landbouwer Marcel Ramon (87)uit Kruiseke overleden door het coronavirus. “Via Skype hadden we nog contact met mijn vader, maar afscheid nemen in het ziekenhuis deden we niet”, zucht zoon Carl. Ook zijn moeder Marie-Thérèse Malfait werd besmet en verbleef een week in het ziekenhuis. Ondertussen is ze terug thuis.

Van zijn huwelijk tot aan zijn pensioen was Marcel Ramon landbouwer. Zijn echtgenote hielp mee op de boerderij in de Kruisekestraat. “Ik woon nu op de hoeve van mijn ouders”, vertelt zoon Carl. “Op een bepaalde dag kreeg mijn vader diarree, daarna werd mijn moeder ook ziek. We gingen niet meer op bezoek, want door het coronavirus werd het te gevaarlijk. Na een week werden mijn ouders niet beter. Mijn moeder was kortademig. Op advies van de huisarts voerde ik haar naar het ziekenhuis. Vier uur later bleek dat ze was besmet met Covid-19. Nadien werd mijn vader op donderdag 19 maart met een zware longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Na een week mocht mijn ma terug naar huis. Dat verwonderde mij, want mijn vader was fysiek sterker dan zij. Het ging allemaal zo snel. Via Skype hadden we nog contact met mijn vader. We mochten om afscheid te nemen nog naar het ziekenhuis, maar deden dat niet omdat we zelf in quarantaine waren.” Hij blijft verweesd achter. “Enkele weken geleden was mijn vader nog kerngezond en had hij heel zijn tuin opgeruimd”, vertelt hij.

Tabaksteler

De boerenstiel zat bij Marcel in het bloed. Ook zijn broer Etienne was landbouwer. De twee broers huwden trouwens op dezelfde dag en bovendien met twee zussen: Marie-Thérèse en Monica. “De boerderij was zijn leven. Hij was tabaksteler. Dat was een groot deel van zijn inkomen. Daarna had hij ook koeien, deed aan akkerbouw en kweekte op het einde ook bloemkolen. In de zomer van vorig jaar reed hij nog rond op zijn fiets.”

Marcel Ramon was de vader van twee zonen: Jos en Carl. Daarnaast zijn er vier kleinkinderen. Zoon Jos woont aan zee in Heist en geeft les aan in Sint-Kruis-Brugge. “Het landbouwbedrijf staat op naam van mijn echtgenote, ikzelf ben zelfstandig aannemer”, vertelt Carl. “Met ons gezin zitten we al drie weken in quarantaine. Mijn moeder zit nu alleen thuis. We bellen haar natuurlijk.”

Frietjes

Jos Ramon is leerkracht in het vierde leerjaar van het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis-Brugge. Het is daar voor alle leerlingen van het vierde leerjaar al jarenlang een traditie dat het einde van het schooljaar wordt gevierd met frietjes. De leerkrachten kweken er aardappelen in de moestuin van de school. “Mijn vader zorgde altijd voor het plantgoed en zou dat nu ook weer doen. Alles staat klaar”, zegt zoon Carl.

Het afscheid zal na de coronacrisis plaatsvinden in de Heilig Hartkerk in Kruiseke.