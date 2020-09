Gewezen ijzerwinkel en feestzaal maakt plaats voor Japans-Belgisch erfgoed, creativiteit en vakmanschap.

“We gaan ook Japanse ambachtslui uitnodigen om hier te leven en te werken” Erik De Block

08 september 2020

15u15 0 Wervik De gewezen feestzaal Isermael in de Nieuwstraat in Wervik heeft met het Keizo en Els nieuwe eigenaars. Samen vormen ze een ontwerpbureau Atelier ヶ/ Ke. Jarenlang was in het pand de ijzerwinkel Van Canneyt gevestigd. Het gebouw dateert van 1920. De nieuwe eigenaars willen er begin volgend jaar starten met een makers- en ervaringsruimte voor Japans-Belgisch erfgoed, creativiteit en vakmanschap. Zondag tijdens de Open Monumentendag houdt er een begeleide wandeling halt.

De gewezen ijzerwinkel, met bijhorend magazijn en woonhuis, herinnert aan de Eerste Wereldoorlog en nadien de wederopbouw. Grote delen van de Westhoek lagen in puin. Ook Wervik leed sterk onder het oorlogsgeweld. Met de wederopbouw onderging de grensstad een ware metamorfose. De belangrijke modernistische architect Huib Hoste (1881-1958) leverde hieraan een opmerkelijke bijdrage. De ijzerwinkel werd één van de eerste modernistische gebouwen in België.

De nieuwe eigenaars Keizo en Els koesteren ambitieuze plannen: ze willen het modernistische pand van Hoste in zijn oorspronkelijke staat herstellen en er een ontmoetingsplaats van kunstenaars en ambachtslui van maken. Een kleine expo blikt terug op de geschiedenis van het baanbrekende ontwerp in betonskeletbouw dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert.

“We doen een oproep om over oude foto’s van dit pand te kunnen beschikken”, vertelt Els. “Bedoeling is dat we daarmee hier een tijdlijn maken van het begin tot de toekomst. Iedereen die een foto heeft van de buurt of het gebouw, herinneringen, mag ze hier binnenbrengen en oppinnen”

Het pand heeft alvast een rijke geschiedenis. Het gaat om een beschermd monument. De definitieve beslissing nam de toenmalige Vlaams minister Johan Sauwens. Ivan Volcke kocht eind 2003 de gewezen ijzerwinkel. Samen met zijn zonen Timothy en Gregory baatte hij toen op het Sint-Maartensplein café Sultan uit. Vanaf het voorjaar 2004 kreeg het pand een nieuwe bestemming en werd het uiteindelijk een feestzaal.

Toen de broers Timothy en Gregory de nieuwe uitbaters werden van bistro-zaal Kapittel kwam ’t Isermael te koop. “Het is alvast een heel mooi gebouw en concept”, aldus Keizo. “De vorige eigenaars gaven het pand een warm hart.” “Op het gelijkvloers komt er een galerij”, vertelt Els. “Op het eerste verdiep een co-working atelier voor creatieven en ambachtslui. We zullen ook workshops doen waar zowel professionelen als beginners welkom zijn. We werken graag met ambachtslui. Op dit moment zijn we contacten aan het leggen en nodigen we ambachtslui en creatieven uit om met ons samen te werken. Het is een prachtig atelier om te wonen en te werken. We zoeken nog een aantal creatieven/ambachtslui…”

“Naast een ijzerwinkel was er hier lang geleden een smidse en die willen we ook gebruiken. We wonen hier achteraan. Zoon Timothy Volcke woonde daar met zijn gezin. Wij gaan ook Japanse ambachtslui uitnodigen om hier te leven en te werken, artists in residence. In deze inspirerende architectuur delen we de passie voor het creëren en maken we op de honderdste verjaardag van het gebouw, een Belgisch-Japans ontwerp- en ambachtenatelier. De toekomstige herbestemming refereert naar de historiek van het gebouw: de smidse en de ijzerwinkel. We willen ook workshops koken organiseren.”

De expositie is tot halfweg november te bezoeken op afspraak via www.atelierke.be. Wie zondag op bezoek wil komen, kan inschrijven op de website van de zaak.