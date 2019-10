Gewezen huisdokter Jan D’Hoore (84) thuis overleden Erik De Block

03 oktober 2019

14u24 10 Wervik Gewezen huisdokter Jan D’Hoore (84) is woesndag in zijn woning overleden. Pas vier jaar geleden ging hij op pensioen. Tot zijn tachtigste was hij permanentie-arts in een deel van het vroegere Sint-Janshospitaal op de Steenakker. De huisartsenkring verliest een icoon.

“In de jaren ’60 was het Sint-Janshospitaal een vaste stopplaats op mijn ronde”, zei Jan D’Hoore vier jaar geleden in onze krant. “Vanaf 1973 stond ik in voor de medische permanentie. ’s Avonds volgde ik nog lessen in Gent, Leuven en Brussel voor een extra specialisatie in de geriatrie.” Die specialisatie mocht D’Hoore in 1978 effectief achter zijn naam schrijven.

Hoofdgeneesheer Lieven Allaert van het Jan Yperman Ziekenhuis noemde D’Hoore tijdens een huldiging vier jaar geleden een ‘pionier in de geriatrie’ en een zeer eminente en wijze arts. Ook het verplegend personeel had niets dan lovende woorden. “Dag en nacht, zelfs in het weekend: nooit was het te veel wanneer we hem opbelden”, zei hoofdverpleegkundige Marie-Rose Buyse toen.

Toen D’Hoore destijds met zijn praktijk stopte, werd die overgenomen door Emmy Vanneste en haar echtgenoot Koen Vercaemer. Beiden volgden hem ook op als permanentie-arts in het gewezen Sint-Janshospitaal.

D’Hoore was de echtgenoot van Annie Veraart en vader van vijf kinderen André, Martine, Brigitte, Stefaan en Isabelle. Hij had daarnaast elf kleinkinderen. Zijn oudste zoon André is professor chirurg aan het UZ Leuven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 10 oktober om 11 uur in de Sint-Medarduskerk in Wervik