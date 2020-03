Gewezen café ’t Leeuwke ruimt plaats voor flats, garages en een koppelwoning Erik De Block

12 maart 2020

13u53 19 Wervik Het gewezen volkscafé ’t Leeuwke op de hoek van de Ieper- en de Kloosterstraat in Geluwe wordt afgebroken om plaats te maken voor een appartementsgebouw.

Na 44 jaar trok Nelly Huyghe de deur van ’t Leeuwke in oktober 2014 achter zich dicht. Samen met haar partner Lucien Vandenkerckhove, die ze trouwens in het café leerde kennen, ging ze aan de overkant van de Ieperstraat wonen.

Naast flats komen er ook prefabgarages, een koppelwoning en garage. Ook de woning naast ’t Leeuwke gaat tegen de vlakte. Lintoo Projects uit Tielt heeft bij de stad Wervik een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning. Tot begin april loopt een openbaar onderzoek.

Lintoo Project heeft in de Gapersgemeente al enkele referenties. Zo staat er in het begin van de Derde Lansiersstraat in het centrum al een nieuw appartementsgebouw. In residentie Suzanna zijn dan weer acht flats. Op de hoek van de Ieperstraat en Groenesprietstraat is er dan ook nog Residentie Marcella, ook met acht flats. Daar is 65 procent van de appartementen verkocht.