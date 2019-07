Gewezen burgemeester Gilbert Deleu (75) overleden: “Komen was heilig voor hem. Hij zou er álles voor gedaan hebben” Erik De Block

19 juli 2019

10u52 2 Wervik In het woonzorgcentrum Saint-Joseph in Komen is donderdagmorgen Gilbert Deleu (75), gewezen burgemeester van Komen, overleden. Liefst 26 jaar droeg hij de sjerp in de faciliteitengemeente. “Komen was heilig voor hem en hij zou er alles voor gedaan hebben", zegt Sandy Evrard, burgemeester van het naburige Mesen.

Gilbert Deleu groeide op in Kruiseke nabij Wervik. In 1971 stond hij voor het eerst op de lijst van CDH en was tot in 1988 schepen van Sport. Dat jaar volgde hij zijn vriend Daniel Pieters op als burgemeester. In oktober 2012 nam hij als lijsttrekker van Action voor de laatste keer aan de gemeenteraadsverkiezingen deel. Action behield nipt de absolute meerderheid. Gilbert Deleu begon aan zijn vijfde ambtstermijn als burgemeester.

Verlamd

Tot zijn gezondheid begin januari 2016 er anders over besliste en hij een beroerte kreeg. Hij deed ook nog een tweede beroerte. Zijn toestand was even kritiek. Gelukkig liep het stilaan toch wat beter, maar het werd duidelijk dat Gilbert Deleu nooit meer zijn functie als burgemeester zou kunnen uitoefenen. Eerste schepen Marie-Eve Desbuquoit werd tot aan de verkiezingen van oktober vorig jaar waarnemend burgemeester van Komen-Waasten. Gilbert Deleu was verlamd en verbleef in het woonzorgcentrum Saint-Joseph in Komen.

Gilbert Deleu stond bekend als een volksmens. Eenvoudig en rustig, en in Komen-Waasten bijzonder populair. Vakantie nam hij bijna nooit. De enige halve dag die hij voor zichzelf hield, was de zondagnamiddag. “Gilbert Deleu was een heel toffe collega”, zegt Sandy Evrard (MLM), al jarenlang de burgemeester van het naburige Mesen. “Ik heb niks anders dan lof over hem. Gilbert was een monument. Een man met een veel ervaring en van compromissen. Komen was heilig voor hem en hij zou er alles voor doen.”

‘Plugstreet 14-18 experience’

Burgemeester Deleu zette onder meer zijn schouders onder de ontwikkeling van de industriezone in Komen, waar veel Vlaamse bedrijven zich kwamen vestigen. Hij was jarenlang voorzitter van volleybalclub Evoco Komen. Groot was eveneens zijn inbreng voor de plaatselijke cultuur en het toerisme. Deleu lobbyde met succes om subsidies voor zijn gemeente te bekomen, zoals voor de bouw van het interpretatiecentrum ‘Plugstreet 14-18 experience’ in Ploegsteert.

Rouwregister

Hij was de echtgenoot van Françoise Catteau en vader van twee kinderen: een zoon Damien en dochter Angelique. Zij kwam tijdens een verkeersongeval om het leven.

In de gemeentehuizen van Komen, Waasten en Ploegsteert ligt een rouwregister. De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 27 juli om 10 uur plaats in de kerk Saint-Chrysole in Komen.