Gevlekte ringslang aangetroffen op parking hotel Te Cathem VHS

22 mei 2019

18u53 4 Wervik De brandweer werd woensdagvoormiddag opgeroepen voor een ongewone interventie. Op de parking van hotel Te Cathem op de Menensesteenweg in Wervik werd een slang aangetroffen. “We wilden geen risico nemen en sloegen daarom alarm”, zeggen de uitbaters.

De brandweerlui troffen een slang van een halve meter aan. Het reptiel kon makkelijk gevangen worden. “De gevlekte ringslang is een inheemse soort die wel meer voorkomt in onze streek”, zegt Mario Goes van sos Reptiel in Zuienkerke, de organisatie waar de slang naartoe werd gebracht. “Ze is onschadelijk voor de mens, maar jaagt wel op vis en kikkers. In de buurt van de vindplaats, in natuurreservaat De Leiemeersen, bestaat een populatie van zulke slangen. Het dier zal daar weer uitgezet worden door Natuurpunt.”

Volgens Goes is het niet abnormaal dat zo’n gevlekte ringslang ‘op stap gaat’. “Ze zijn stilaan wat actiever in deze periode van het jaar, zeker nu we enkele warmere dagen hebben, maar ze zijn dus vrij onschuldig.”