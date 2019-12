Gerard Ghesquière viert honderdste verjaardag: “Graag gezien, heel sociaal en altijd in voor een grapje” Erik De Block

05 december 2019

17u31 1 Wervik Gerard Ghesquière heeft donderdagnamiddag zijn honderdste verjaardag gevierd in dagcentrum De Brug in Wervik. De eeuweling werd er gehuldigd door het stadspersoneel en door directie en personeel van De Brug. Hij is de vader van Pierre, Roland en Luc en heeft daarnaast zes kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind.

Gerard was de jongste in een kroostrijk gezin van negen kinderen. Twee broers heeft hij nooit gekend, want ze overleden in hun eerste levensjaar. Samen met zijn zes zussen en ouders woonde hij in de Busbekestraat, in de Leievallei. “Tot mijn achtste ging ik naar school in Bousbecque, in Noord-Frankrijk. We moesten met een overzetboot de Leie over. Nadien ging ik tot mijn veertiende naar school bij de Broeders Maristen in de Magdalenastraat. Om daarna thuis te blijven helpen op de boerderij van mijn ouders.”

Stroper

En daar is hij altijd gebleven. Tijdens de oorlogsjaren zat Gerard bij het verzet. In 1947 trouwde hij met Jeanne Lemahieu. “Dagelijks werden de koeien gemolken en maakten jullie kilo’s boter van de melk”, zei burgemeester Youro Casier (sp.a) tijdens de huldiging. “De boter verkochten jullie dan thuis of aan de deur. Als echte Wervikaan kweekten jullie uiteraard ook tabak. Maar daarnaast was je ook een grote liefhebber van bijen, duiven, Engelse hanen en vinken. Wat ook geen geheim was, is dat je een duchtige stroper was.”

Ze hebben het in De Brug geweten als je er bent. Veel stille momenten zijn er dan niet. Je weet iedereen steeds te animeren met allerlei weetjes over de natuur Burgemeester Youro Casier

Negen jaar geleden overleed zijn echtgenote. Gerard kon thuis blijven wonen dankzij de hulp van zijn zonen. Tot aan zijn negentigste reed hij nog met de auto. Sinds vijf jaar komt hij twee keer per week op dinsdag en donderdag naar het dagcentrum. “Ze hebben het in De Brug geweten als je er bent”, lacht de burgemeester. “Veel stille momenten zijn er dan niet. Je weet iedereen steeds te animeren met allerlei weetjes over de natuur, de bijen en andere dieren, de gewassen en ga zo maar verder. Je blijft dan ook een echte buitenmens, boer in hart en ziel, je leeft mee met alle seizoenen. Eens je begint te vertellen, ben je niet meer te stoppen. Gerard, je bent een graag gezien persoon, heel sociaal en aangenaam in de omgang en altijd in voor een grapje. Steeds met de glimlach.”