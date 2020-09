Gepeste jongen belt in tranen naar stiefvader, man rijdt naar school en geeft pestkop vuistslag Alexander Haezebrouck

15 september 2020

10u02 0 Wervik Een 40-jarige man uit Wervik moest zich verantwoorden op de rechtbank omdat hij enkele jaren geleden een minderjarige jongen die z’n stiefzoon pestte een vuistslag gaf op de speelplaats van een school in Roeselare. “Ik was toen opgekomen voor mijn stiefzoon, maar besef dat het fout was.”

Die dag had de jongen in tranen naar zijn stiefvader gebeld omdat hij het pestgedrag niet meer aankon. “Hij is razend geworden en is ernaartoe gereden”, pleitte zijn advocaat. “Daar is hij op de jongen afgestapt, die zich erg arrogant opstelde. Hij maakte een verkeerde beweging om de jongen af te houden, maar heeft niet geslagen.” De jongen liep door het incident wel een blauw oog op. Een leerlingenbegeleider die wilde tussenkomen slaagde er niet in de man te kalmeren. De man werd eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden voor de feiten, maar hij tekende verzet aan. “Het hele gezin zag af van het feit dat de stiefzoon dag in dag uit gepest werd. Hij was erachter gekomen dat hij andersgeaard was en was niet van de sportiefste. Een ideaal slachtoffer dus voor pesters. De jongen ging er helemaal aan onderdoor en dat telefoontje deed de man ontploffen.” De man weigerde mee te werken met een bemiddeling in strafzaken en dus werd de zaak door de rechtbank behandeld. Zijn advocaat vraagt nu een opschorting van straf. Het openbaar ministerie wenst dat het eerste vonnis bekrachtigd wordt. De man liep eerder al verschillende veroordelingen op voor opzettelijke slagen en verwondingen en inbreuken in het verkeer. Vonnis op 14 oktober.