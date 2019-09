Geparkeerde auto zwaar beschadigd, aanrijder pleegt vluchtmisdrijf Alexander Haezebrouck & Erik De Block

15 september 2019

11u53 0 Wervik Langs de Kruisekestraat in Wervik is een geparkeerde auto in de nacht van zaterdag op zondag zwaar beschadigd geraakt. De Citroen C3 werd aangereden door een ander voertuig, de bestuurder pleegde daarna vluchtmisdrijf. De eigenaars zijn op zoek naar getuigen via Facebook.

“Het ongeval moet gebeurd zijn tussen 1 en 1.30 uur ’s nachts”, vertelt slachtoffer Lotte Goos (23). “Ik kwam iets na middernacht thuis en toen was er nog niets aan de hand. Een toevallige passant merkte op dat onze auto zwaar beschadigd was en verwittigde de politie. Zij kwamen ter plaatse en startten een onderzoek. Ons konden ze niet bereiken omdat we lagen te slapen. Toen mijn mama omstreeks 7 uur vanmorgen naar buiten ging om naar de bakker te vertrekken, deed ze de nare ontdekking. We vermoeden dat een landbouwvoertuig tegen onze auto is gereden omdat de schade zodanig groot is en omdat landbouwers gisteren tot laat gewerkt hebben.” De bestuurder die de auto van het gezin Goos aanreed, pleegde vluchtmisdrijf. Om een spoor naar de aanrijder te vinden postte Lotte een oproep op Facebook. “We hopen op die manier toch te kunnen weten wie hier verantwoordelijk voor is. De hele linkerflank van de auto is kapot. De auto staat ondertussen in de garage om te bekijken hoe groot de schade precies is. Wie iets gehoord of gezien heeft mag dat laten weten aan Lotte via haar Facebookpagina.