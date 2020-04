Georgette Verstraete (89) overleden aan het coronavirus: “Komende maandag zou ze verhuizen naar rusthuis Ter Beke” Erik De Block

09 april 2020

11u28 0 Wervik In AZ Delta Menen is dinsdagnacht Georgette Verstraete (89) uit Geluwe overleden aan het coronavirus. “Veertien dagen geleden werd ze opgenomen”, zegt haar mantelzorger Roger Simoens. “Normaal zou ze komende maandag verhuizen naar rusthuis Ter Beke in Geluwe.”

Georgette was de weduwe van André Maelbrancke, die in oktober 2015 overleed. Het echtpaar bleef kinderloos. “Mijn doopmeter en tante was een lieve en sociale vrouw”, vertelt Freddy Verstraete uit Geluwe. “Ze was in Geluwe dan ook graag gezien. De afgelopen weken had ik met mijn doopmeter geen contact meer, want ik zat zelf in quarantaine. Volgens de dokter had ik de symptomen van het coronavirus, maar ik ben nooit getest.”

Georgette werkte jaren in de Beselarestraat in de slagerij van haar zus wijlen Ivonne en wijlen Antoon Catry. “Ze werkte ook op zaterdag en zondag. Georgette was altijd bezig. Heel haar leven stond in dienst van een ander. Door de notaris werd ik aangesteld als haar mantelzorger. De laatste jaren had ik met haar een nauwe band. In het ziekenhuis werd Georgette twee keer getest op het coronavirus. Telkens negatief. Omdat ze maandag haar intrek in het rusthuis zou nemen, werd ze vrijdag een derde keer getest en toen bleek het plots positief. Eigenaardig. Haar overlijden komt zeker onverwacht.”

Antoon Catry en Ivonne Verstraete baatten hun slagerij 35 jaar uit. In 1980 namen hun dochter Annie en Dirk Dobbels de zaak over. “Tante Georgette zorgde destijds voor onze kinderen en kwam op zaterdag koken”, vertelt Dirk, die in Geluwe al jaren voorzitter van het Gaperscomité is. “Toen ze werkte voor mijn schoonouders bleef ze daar zelfs slapen. Ook haar moeder heeft er nog ingewoond.”