Gemeenteraadslid Sanne Vantomme (N-VA) wil lokfietsen inzetten: “Burgers zijn diefstallen beu” Erik De Block

06 september 2019

13u37 0 Wervik Sanne Vantomme (N-VA) lanceert het voorstel om lokfietsen en lokbromfietsen in te zetten om de fiets- en bromfietsdiefstallen in te dijken.

“Diefstallen van fietsen en bromfietsen vallen op in de grensregio’s”, zegt Vantomme. “Jammer genoeg worden weinig gestolen tweewielers teruggevonden. De burgers zijn het beu en doen vaak al niet eens meer een aangifte bij de politie, waardoor de criminaliteitscijfers een vertekend beeld geven tegenover de realiteit. Bovendien is een aangifte tijdrovend en is de kans klein is dat de fietsen of bromfietsen worden teruggevonden. Blijkbaar wordt de buit over de grens verkocht als tweedehands op rommelmarkten. Nu de technologie het toelaat makkelijker gestolen goederen te traceren kunnen we dieven harder aanpakken. Daarom stel ik voor lokfietsen en -bromfietsen in te zetten om de pakkans van de criminelen te vergroten.”

De politie maakt gebruik van lokfietsen in gebieden waar regelmatig fietsen worden gestolen. Deze staan op straat en worden door agenten onopvallend in de gaten gehouden. De lokfietsen bevatten ook speciale beveiligingsapparatuur, waardoor de politie een signaal krijgt als de fiets wordt verplaatst. “In Nederland gebruikt men dit systeem al jaren”, weet Vantomme. “In middelgrote en kleine steden daalde het aantal aangiftes met gemiddeld veertig procent. Ook een jaar na de ingebruikname van de lokfiets bleef het aantal diefstallen dalen. Als we in onze stad massaal burgers op de fiets willen krijgen, moeten we ze ook beschermen tegen diefstallen.”