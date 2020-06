Gemeenteraadslid Angelo Demuynck (N-VA) neemt ontslag, “ik heb met niemand persoonlijke problemen, laat dit duidelijk zijn” Erik De Block

04 juni 2020

16u24 0 Wervik Angelo Demuynck (N-VA) uit Geluwe heeft als gemeenteraadslid in Wervik zijn ontslag ingediend. Komende dinsdag legt zijn opvolger Jari Denorme de eed af tijdens de gemeenteraad.

“Angelo ziet het niet meer haalbaar om zijn leven te combineren met de politiek”, aldus partijvoorzitter Virginie Mahieu. “Na lang beraad heeft Angelo, tot onze grote spijt, dan ook beslist om te stoppen als gemeenteraadslid. Wat ik betreur. We zullen Angelo heel hard missen.”

Angelo Demuynck kwam in juli 2014 in de gemeenteraad. Hij volgde toen Anne-Catherine Cnockaert op. Ze verhuisde met haar gezin naar Hollebeke. Angelo Demuynck nam ook ontslag als bestuurslid van N-VA Wervik. “Ik heb met niemand persoonlijke problemen, laat dit duidelijk zijn”, benadrukt Angelo (42). “Tijdens de lockdown heb ik tijd gehad tot nadenken. Ik heb keuzes gemaakt die voor mij echt belangrijk zijn. Politiek is niks voor mij. Bedankt aan al de mensen die mij gesteund hebben, Bedankt aan al de vrienden die ik er bij heb maar dit is voor mij de beste keuze. Ik ben met van alles en nog wat bezig en wil de vrije tijd die ik heb, spenderen aan dingen die me gelukkig maken en aan de dingen die voor mij echt belangrijk zijn. Ik heb een schitterende familie, sinds begin januari ben ik peter van een pracht van een petekindje Fleur, ik heb topvrienden, fascinerende hobby’s en een fantastische job. Ik hoop dat iedereen mijn keuze begrijpen. In het leven moet men keuzes maken en dat deed ik nu. Mijn opvolger wens ik heel veel succes toe. Ook de vrienden die ik heb leren kennen via de politiek.”

Bij het aluminiumbedrijf Francovera op de Hoogweg in Wervik heeft hij een job met verantwoordelijkheid. Hij is en daarnaast ook een grote dierenvriend. Angelo Demuynck is voorzitter van de Gapervissers in Geluwe en ook één van de vele vrijwilligers van de burgerbeweging Proper Wervik