Gemeenteraad vindt plaats in stadszaal Oosthove: aanwezigen klagen over slechte geluidsinstallatie Erik De Block

09 september 2020

13u55 0 Wervik De gemeenteraad in Wervik vindt omwille van het coronavirus niet langer digitaal plaats. De politici vergaderden dinsdagavond in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat. Om voldoende afstand te bewaren, is er daar veel meer plaats dan in de raadszaal van het stadhuis. Begin februari vond daar de laatste fysieke gemeenteraad plaats.

Voor zowel de politici, pers als publiek was de gemeenteraad live moeilijk te volgen omdat de installatie niet luid genoeg stond. Bovendien is qua stemvolume ook de ene spreker de andere niet. Het schepencollege en de algemeen directeur zaten op één rij vooraan. Daarna waren er drie rijen voor de verschillende fracties. Pers en publiek zaten helemaal achteraan. Er waren in het publiek slechts zeven aanwezigen. Op één na, allemaal verbonden aan een politieke partij.

Op het einde van de gemeenteraad vroeg fractieleider Bercy Slegers (CD&V) om de volgende keer voor pers en publiek eventueel een geluidsbox of versterker te voorzien. “We gaan dat zeker bekijken”, reageerde gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Dit was een try-out en we gaan evalueren naar de volgende keer toe.”

In de loop van de zitting kwam schepen Sonny Ghesquière (sp.a) helemaal achteraan zitten en gaf hij duidelijk aan dat hij niks kon horen van wat er vooraan werd verteld. Bovendien was er een paar keer de passage van luidruchtige bromfietsen op het jaagpad langs de Leie.

Traditioneel staat er voor de politici en pers water en fruitsap op tafel. Sanne Vantomme (N-VA) merkte op het einde op dat het fruitsap al in juli was vervallen... “Ik heb nog altijd geen krampen”, aldus Sanne daags na de gemeenteraad.Ook hij is van mening dat het geluid beter kon. “Er is in Oosthove een slechte akoestiek”, aldus Sanne. “De vraag van Bercy Slegers was heel terecht. Als onze microfoon niet aanligt, dan komt er geluid uit en dan kunnen we het allemaal volgen.”

“Ik vond het een goede gemeenteraad. Ook informatief. Onze stadsdiensten deden hun best, want de looplijnen waren goed bepijld en het was volledig coronaproof. Niks op aan te merken.”

Ook de komende maanden zal de gemeenteraad doorgaan in Oosthove. Voor de verhuis van het audiosysteem naar daar betaalt de stad voor de volgende vergaderingen aan een firma 820,38 euro.