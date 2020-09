Gemeenteraad komende maanden in de stadszaal Oosthove, publiek en pers dragen verplicht een mondmasker Erik De Block

01 september 2020

15u09 1 Wervik De gemeenteraad in Wervik vindt omwille van het coronavirus niet langer digitaal plaats. De komende zitting op dinsdag 8 september om 19.30 uur vindt plaats in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat.

Om voldoende afstand te bewaren, is er daar veel meer plaats dan in de raadszaal van het stadhuis. Ook de komende maanden zal de gemeenteraad doorgaan in Oosthove. Pers en publiek zijn voortaan weer toegelaten.

Om de gemeenteraad op een veilige manier te laten verlopen, zijn er enkele veiligheidsvoorschriften en richtlijnen en wordt gevraagd die correct op te volgen. Zeer belangrijk is het altijd houden van voldoende afstand tussen de raadsleden, het publiek en de pers. Publiek en pers dragen verplicht een mondmasker gedurende de volledige zitting en ook tijdens verplaatsingen in de zaal. Er wordt tevens gevraagd om de correcte in- en uitgang te gebruiken en niet tegelijk naar buiten te gaan na de zitting.

