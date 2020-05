Gemeenteraad keurt unaniem vorm van relanceplan van oppositiepartij CD&V goed, niet de inhoud Erik De Block

07 mei 2020

15u38 1 Wervik De gemeenteraad van Wervik heeft unaniem het relanceplan van oppositiepartij CD&V goedgekeurd en dat is toch wel opmerkelijk. Al even opvallend is dat namens de meerderheid alleen gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project reageerde op het voorstel. “We staan daar allemaal volmondig achter en gaan de krachten bundelen”, zegt hij.

“Ik ben aangenaam verrast dat ons plan is goedgekeurd”, aldus fractieleider Bercy Slegers na de gemeenteraad. “Ik ben ook verrast dat er niemand van het schepencollege reageerde. We willen na de coronacrisis echt helpen aan de toekomst van Wervik. Over de partijgrenzen heen willen we er als gemeenteraadslid bij betrokken worden. Nu het is goedgekeurd, is het de vraag wat de meerderheid met dat plan gaat doen?”

“We hebben ons enkel akkoord verklaard met de vorm en niet met de inhoud”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a) donderdag. “Als meerderheid hebben we ons akkoord verklaard om samen met de volledige gemeenteraad een relanceplan op te maken. Welke acties we zullen nemen moet nog besproken en goedgekeurd worden. We hebben geen enkel moment verklaard dat we het voorstel van CD&V zouden overnemen. Dat er niemand van het schepencollege iets heeft gezegd, is een afspraak die we hebben gemaakt met de gemeenteraadsvoorzitter.”

Het relanceplan van CD&V Wervik is voor een deel een kopie van het relanceplan van CD&V Kortrijk. “Wervik en Kortrijk zijn als stad natuurlijk niet te vergelijken”, aldus Bercy Slegers. “Binnen de CD&V in onze provincie hebben we het geheel bekeken en willen we die relanceplannen zoveel als mogelijk op elkaar afstemmen.”

Het relanceplan bevat voor de exitstrategie na de coronacrisis toch wel enkele opvallende voorstellen. We pikken er enkele uit.

Zomer in eigen stad

“Als meerdere mensen hun gepland zomerverlof in het water zien vallen, dan gaan we best proberen een aanbod in eigen stad te realiseren”, vertelt Bercy Slegers. “Een zomerprogramma gekruid met kleinschalige buiteninitiatieven zoals bijvoorbeeld: fotozoektochten, fietszoektochten, kleine optredens in verschillende buurten, tentoonstellingen in de publieke ruimtes moet onderzocht worden eind mei, begin juni of dit kan slagen.”

Kom-uit-je-kotbon voor senioren

“Onze senioren zijn een kwetsbare groep en zullen waarschijnlijk langer de gevolgen van de quarantaine voelen”, verduidelijkt de fractieleider. “Daarom wensen we specifieke acties te organiseren tegen de vereenzaming van onze senioren. Via onze dienstencentra onderzoeken we welke activiteiten we eventueel tot bij de mensen zelf kunnen brengen. Een Kom-uit-je-kot-bon kan een eerste aanzet zijn waarbij ze een koffie kunnen gaan drinken van zodra de horeca en de dienstencentra weer open gaan. Zo komen ze uit hun kot en steunen ze de horeca of hebben ze weer sociaal contact in de cafetaria van de dienstencentra.”

Herdenkings- en huldigingsmoment

“Veel mensen hebben afscheid moeten nemen van een dierbare in omstandigheden die de goede verwerking van dit verlies in de weg staat”, verduidelijkt Slegers. “We organiseren een betekenisvolle herdenking van de slachtoffers van deze coronacrisis. Hieraan gekoppeld willen we hulde brengen aan de zorgverleners die in moeilijke omstandigheden onze helden zijn maar ook aan alle andere helden die blijven werken in de essentiële sectoren.”