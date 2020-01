Geen vuurwerkshow meer op de kerstboomverbranding Erik De Block

08 januari 2020

14u57 0 Wervik Zaterdag 11 januari vanaf 18 uur vindt op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat in Wervik de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats. Het gaat om de achttiende editie. Er nemen dit keer opnieuw 14 clubs en verenigingen deel.

Nieuwkomers zijn vzw Gallo Romeins Weekend, vzw Tobacco Town Music (Rock Op Het Plein) en tienerwerking Beestig. De Wervikse Badmintonclub, liefhebbersvoetbal De Sportman en Muziekquiz Rock Wervik haken af. De andere deelnemers zijn duikclub De Piraten, vzw O2 (een instelling Bijzondere Jeugdzorg in de Speiestraat), Eendracht Wervik, KLJ Wervik-Geluwe, Stadsharmonie Wervik, Chiro, KSA, jeugdhuis de Bierpompe, AMSC Leieland, jeugdtoneel Hoger Op en Jonge Sportvrienden.

Ze verkopen in houten chalets spijs en drank ten voordele van hun werking. Dit keer is er geen vuurwerkshow meer. Ter vervanging zal circus Paljasso zorgen voor een spetterende vuurshow. Het spektakel is een geheel van vuurjongleurs, vlammenwerpers en vuurspuwers. Deze eyecatcher start om 18u45. Nadien wordt de stapel kerstbomen in brand gestoken.

Inwoners kunnen meehelpen aan het welslagen van dit evenement door hun echte kerstboom zonder versiering zaterdag tegen 10 uur buiten te plaatsen. Naar jaarlijkse gewoonte, komen de jeugdbewegingen Chiro Jow en KSA Grensvuur met medewerking van de stedelijke groendienst de kerstbomen dan ophalen. Een kleine gift is welkom. Inwoners kunnen hun kerstboom ook zelf naar het stadsdomein Oosthove brengen. Op het einde van de parking is er plaats voorzien om een kerstboom achter te laten.

Het gaat om een organisatie vanuit de jeugddienst en het stadsbestuur Wervik.