Geen vergunning voor vijf woningen na sloop van supermarkt Noma in het kleine Kruiseke Erik De Block

13 juni 2019

12u50 0

Het schepencollege van Wervik heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van vijf woningen na de sloop van de gewezen supermarkt Noma op de hoek van de Kruisekestraat en Veldstraat in de dorpskom van Kruiseke geweigerd. “Het gaat om een aanvraag voor drie woningen langs de Kruisekestraat en twee woningen langs de Veldstraat”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

“De Veldstraat is echter te smal om garages te ontsluiten die zo dicht bij de grens met het openbaar domein zouden kome,. Er kunnen in de Veldstraat geen twee woningen, maar slechts één woning worden toegelaten. De woningen waren ook allemaal zeer klein, minimaal. Een dergelijk project met grote densiteit is in Kruiseke niet wenselijk. Een vervijfvoudiging van het woonaanbod op een perceel is hier niet wenselijk. Gedurende het openbaar onderzoek werden er ook twee bezwaarschriften ingediend. De aanvraag is ruimtelijk-stedenbouwkundig niet verantwoord.”

Mogelijk gaat de aanvrager Dries Loontjens uit Roeselare de plannen laten hertekenen met dus minder woningen en een nieuwe aanvraag indienen. Uitbaters Frans Dolfen en zijn echtgenote Carine Jonckheere sloten Noma begin oktober 2017. Het was de enige voedingswinkel in Kruiseke. Zij huurden het handelspand. Naast een ruime winkelruimte, atelier en stockageplaats is er aan de straatzijde ook een woning met vier slaapkamers. Er zijn ook vier garages en een parking met twaalf plaatsen. De totale grondoppervlakte bedraagt 846 vierkante meter.