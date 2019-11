Geen verbod op verkoop en bezit van lachgas, ondanks

volgens CD&V aantreffen op bepaalde plaatsen Erik De Block

28 november 2019

11u10 0 Wervik Het schepencollege van Wervik gaat niet in op het voorstel van fractieleider Bercy Slegers (CD&V) om een verbod op de verkoop en het bezit van lachgas in te voeren. Lachgas wordt meestal gebruikt via gaspatronen voor slagroomspuiten. Druggebruikers laten zo’n patroon leeglopen in een ballon om het vervolgens in te ademen. Via de longen komt het gas snel in het bloed en zo naar de hersenen waardoor een roes wordt gecreëerd.

“Vermits er op bepaalde plaatsen in Wervik bijna wekelijks meldingen zijn van achtergelaten lege buisjes van lachgas, is dit zorgwekkend”, zegt Bercy Slegers. “Het drugsgebruik is een fenomeen dat in Wervik en Geluwe het laatste jaar weer sterk de kop opsteekt. Kortrijk heeft dit jaar als eerste gemeente in West-Vlaanderen een bezit en verbod op verkoop van lachgas ingevoerd. Wie nog lachgas aanbiedt in zijn winkelrekken riskeert een boete van 350 euro. De ervaring die men ondertussen al heeft opgedaan in Kortrijk zouden we kunnen gebruiken om te zien of we een verbod op verkoop en bezit van lachgas ook kunnen invoeren in onze gemeente of in onze politiezone.”

“We hebben dat besproken tijdens het politiecollege van de zone Arro Ieper en mijn collega’s uit de andere gemeenten zijn niet happig om een verbod op de verkoop van lachgas in te voeren”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Het is trouwens de vraag of het verbod in Kortrijk eigenlijk wel wettelijk is. Bovendien heeft de politie op ons grondgebied nog geen enkel feit over het aantreffen van achtergelaten lege buisjes van lachgas geregistreerd.”