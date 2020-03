Geen Tabaksstoet dit jaar Erik De Block

31 maart 2020

12u07 0 Wervik De jaarlijkse grensoverschrijdende folkloristische Tabaksstoet traditioneel op Hemelvaart vindt dit jaar niet plaats. De organisatoren namen die beslissing omwille van de coronacrisis.

De stoet is een organisatie van het comité Jehan van d’Helle uit Wervicq-Sud. De Tabaksstoet start volgens een beurtrol afwisselend op de Steenakker en aan het Nationaal Museum. Normaliter zou dat dit jaar op donderdag 21 mei op de Steenakker zijn.

Van 2006 tot 2010 was er geen jaarlijkse Tabaksstoet meer. Het comité Jehan Van d’Helle werd vernieuwd en daardoor nam de Tabaksstoet in 2012 een nieuwe start.

Jehan van d’Helle leefde in de 16de eeuw en woonde op het kasteel Mariage op de Franse berg in Wervicq-Sud. In het kielzog van Christoffel Columbus trok hij naar Amerika en nam er tabakszaad mee. Hij verbouwde tabak rond zijn kasteel.