Geen jaarlijkse toertocht op 11 november, mountainbikeclub De Raketmannen biedt een alternatieve toertocht aan Erik De Block

29 september 2020

15u28 0 Wervik Omwille van het coronavirus vindt de jaarlijkse toertocht van mountainbikeclub De Raketmannen traditioneel op 11 november niet plaats. Er waren vorig jaar 1.040 deelnemers. Toch komt er een alternatief. Volledig coronaproof kan vanaf nu tot en met 11 november worden gekozen uit drie afstanden. “We stellen drie GPX-bestanden gratis ter beschikking”, aldus penningmeester Stefan Nollet. “Wie inschrijft via onze website ontvangt de bestanden.”

“De kleinste afstand van 30 kilometer is ideaal om in familieverband af te leggen. De 50 kilometer blijft in de regio Wervik-Geluwe-Kruiseke. De grootste afstand van 100 kilometer is tot in Rijsel. We willen onze trouwe deelnemers aan de Flandrien Classic niet in de kou laten staan en hebben daarom een alternatieve piste ontwikkeld. We maakten een filmpje over onze toertocht coronaproof en hopen dat dit zoveel mogelijk wordt gedeeld.”

“We koppelen onze toertocht ook aan een leuke wedstrijd. Met onderweg een aantal ludieke vragen. Er is ook een schiftingsvraag en er zijn een aantal leuke prijzen te winnen. Een vijftal per afstand. Voor de eerste inschrijvingen zorgt Cycling Vlaanderen voor een drankbidon. Het gemakkelijkste is starten aan clublokaal De Macote in de Stationsstraat. Al moet dat niet per se want eigenlijk kan men om het even waar beginnen.”

De beslissing om geen toertocht te organiseren viel enkele maanden geleden al. “We hebben direct aangevoeld dat het met dat coronavirus niet goed kwam”, zegt Stefan. Precies dit jaar was er eigenlijk de twintigste editie. “Alleen daarom is het jammer dat het nu in het water valt”, zegt voorzitter Dirk Degrande. “In mei-juni wisten we dat het niet ging lukken. Het had geen zin om dan te beginnen aan onze affiche om dan na een eventuele nieuwe opstoot van het virus toch niet te kunnen organiseren.”

“Het was praktisch onmogelijk om te organiseren: geen bevoorrading, geen daginschrijvingen, geen catering, geen douches en geen drankverkoop. Het mag allemaal niet”, vervolgt Stefan. “Het parcours hadden we al voor een stuk uitgestippeld. In de zomer van 2014 pakten we uit met een marathon richting Rijsel en is het nu voor een deel dat parcours. Het gaat nog verder dan het Citadelpark in Rijsel.”

Mountainbikeclub De Raketmannen telt een 45-tal leden uit de regio Wervik-Ieper. Ze hadden evengoed niks kunnen doen maar zo zitten ze niet in elkaar. “Met deze toertocht coronaproof blijven we in de kijker en is dat goed voor de naambekendheid van onze club”, geeft Stefan Nollet aan. “Er is naar de deelnemers die elk jaar trouw op post zijn ook een onderliggende boodschap dat we hen niet vergeten zijn.”

De Raketmannen blikken ook vooruit in de toekomst en dromen van een vaste mountainbikeroute in Wervik. “Het stadsbestuur is daarvoor te vinden”, aldus Nollet. “Beselare, Ieper en Menen hebben dankzij Sport Vlaanderen een bewegwijzerde mountainbikeroute. Die in Wervik zou daarop kunnen aansluiten.

Nog dit. De organisatoren vragen de deelnemers uitdrukkelijk om rekening te houden met de coronamaatregelen, zowel in onze land als in Frankrijk. “Iedereen moet zelf op eigen verantwoordelijkheid de toestand checken of men Frankrijk binnen mag”, zegt Stefan Nollet.

Inschrijvingen en meer info : www.deraketmannen.be.