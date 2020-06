Geen extra terras voor café ’t Lusterke, “ik zou dat terras speciaal inkleden. er zijn al zuiderse planten geleverd, er zou zaterdag of zondag ook een grote caravan worden geplaatst en daarmee had ik al diverse plannen” Erik De Block

25 juni 2020

15u56 0

Wat een ontgoocheling voor uitbater Antony Verschaeve van café ’t Lusterke in de Molenstraat in Wervik. Hij krijgt van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geen vergunning voor een extra terras. ’t Lusterke is gelegen op de gewestweg N311. Al jarenlang is er voor het café een terras op een vaste constructie maar hiervoor is een parkeerstrook ingenomen en wringt daar nu blijkbaar het schoentje.

Antony Verschaeve (48) begon acht jaar geleden met café ’t Lusterke. Een jaar later kwam een terras op een vaste constructie. “Ik vroeg het destijds mondeling aan burgemeester Youro Casier en het mocht”, verwijst de cafébaas naar het prille begin. “Destijds was er hier in de stad een terrastaks te betalen. Ik betaalde dat zeker één keer, mogelijks twee keer. Die terrastaks werd later door de stad afgeschaft.”

“Eigenlijk betaalde ik dus een terrastaks voor een niet vergund terras. Bovendien ben ik verzekerd voor wie zich op het terras bevindt. Ik mag er niet aan denken moest er bijvoorbeeld een auto op het terras hebben ingereden en ik achteraf zou vernemen dat het terras niet vergund is. Ik zou waarschijnlijk opdraaien voor alle kosten.”

De stad Wervik biedt de horeca de mogelijkheid om sedert de heropening na de lockdown een terras te voorzien of het bestaand terras uit te breiden. Het schepencollege keurde het terrassenplan goed en alle uitbaters van een horecazaak werden uitgenodigd voor een infovergadering. “Ik was aanwezig op die vergadering in GC Forum”, vertelt Antony. “Enkele dagen na die bijeenkomst, plaatste de stad hier al een verkeersbord ‘verboden te parkeren’ tot einde augustus. Ondertussen vond Liesbeth Hollebeke van de Dienst Lokale Economie het wijselijk bij AWV een aanvraag in te dienen voor een los terras van tien op twee meter.”

“Liesbeth deed dat heel goed. Alle lof voor haar. Ondertussen kreeg ik van het districtshoofd van AWV Kortrijk de beslissing dat er een negatief advies is en een vast terras op een parkeerstrook omwille van de verkeersveiligheid niet kan. Wat natuurlijk zorgt voor een grote domper.”

“Door het coronavirus was de horeca heel lang gesloten. Nu ben ik zeven dagen op zeven dagen open. Heel de maand juli en augustus ook. Ik zou dat terras speciaal inkleden. Er zijn al zuiderse planten geleverd. Ik zou ook uitkijken voor nieuwe tafels en stoelen. Er zou zaterdag of zondag ook een grote caravan worden geplaatst. Daarmee had ik al diverse plannen.”

“Zo zou ik daarin een bepaald weekend cocktails verkopen. In geval van regen, zou er in die caravan plaats zijn voor acht mensen uit dezelfde bubbel. Halfweg augustus zou ook de alombekende dj Bernardo in die caravan muziek draaien. Hij is elk jaar van de partij op Zotte Maandag maar door corona gaat dat allemaal niet door. Om de klanten toch een klein vakantiegevoel had ik een aantal Spaanse, Portugese, Italiaans en Griekse bieren besteld. En was ook de bedoeling om ijsjes te verkopen.”

Antony Verschaeve sprak donderdagvoormiddag over de situatie met burgemeester Youro Casier (sp.a). “Hij verzekerde contact op te nemen met AWV en dus wacht ik af”, vertelt Antony. Na de brief van AWV is het nu zeer de vraag hoe het verder moet met het terras op een vaste constructie. “Ik doe het niet weg”, aldus Verschaeve. “Ik wil hebben dat het blijft staan want anders weet ik het niet meer. Ik probeer hier ook maar mijn boterham te verdienen. Als dat terras weg moet, dan stop ik hier en blijven de rolluiken voor goed naar beneden.”