Geen ellenlange file aan containerpark: “De bezoekers zijn gedisciplineerd” Erik De Block

07 april 2020

16u17 4 Wervik De heropening aan het containerpark in de Robert Klingstraat in Wervik verliep zonder problemen. Bezoekers kunnen tijdelijk alleen oprijden vanuit de Vagevuurstraat. Stipt om 13 uur ging de poort open. De politie hield een oogje in het zeil.

Er stond in de wachtrij ook een jarige. Dimitri Verhaeghe werd dinsdag 52 jaar. “Ik ben jarig op 7 april en stond als zevende aan te schuiven”, lacht hij. “Ik was hier al om 12.30 uur, mooi op tijd dus. Ik vond het wel nodig dat het containerpark weer openging. Ik had eigenlijk van alles mee. Onder andere afgedankt tuinmeubilair. Ik ben blij dat ons thuis weer netjes zal zijn.”

Gewezen stadsmedewerker Patrick Degeytere stond de vierde in de rij. “Ik was hier al om 12.15 uur en dacht dat er al meer auto’s zouden staan”, vertelt hij. Om 13.11 uur vertrok de eerste bezoeker al. Ook ereburgemeester Johnny Goos schoof mee aan.

De meeste mensen waren vol lof over het systeem. “Voor mij mag het aanschuiven in één richting altijd zo blijven, het ging enorm vlot”, vindt Jacques Vanderstraeten. Ook afvalintercommunale Mirom Menen toont zich tevreden. “Er is een goede doorstroom, dat was dinsdagmorgen in Geluwe ook al zo”, weet Charlotte Vancompernolle, diensthoofd recuperatie. “We hebben gekozen voor een simpel systeem - niet per afspraak - en de bezoekers zijn gedisciplineerd.”