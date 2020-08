Geen café meer in jeugdhuis De Jukte, bestuur kiest voortaan voor jeugdwerking Erik De Block

28 augustus 2020

09u59 0 Wervik De toekomst van jeugdhuis De Jukte in de kelder van het GC De Gaper in Geluwe ziet er niet goed uit. Het café is al maanden gesloten. activiteiten”, zegt voorzitster Chauni Delcroix. De toekomst van jeugdhuis De Jukte in de kelder van het GC De Gaper in Geluwe ziet er niet goed uit. Het café is al maanden gesloten. Er kwam nochtans een nieuw bestuur . “Het café blijft dicht. We gooien het roer om en kiezen voor een jeugdwerking met

Jeugdhuis De Jukte heropende op Valentijn met een nieuw bestuur. Door het coronavirus moest de horeca een maand later overal dicht. Na de lockdown zijn de cafés ondertussen weer open, maar blijft De Jukte dicht. Een week voor de lockdown was Fiesta Española in het jeugdhuis de laatste activiteit. “We gaan het café niet langer uitbaten”, zegt Chauni Delcroix. “Enerzijds is het moeilijk om op vrijdag- en zaterdagavond mensen te vinden en anderzijds willen we schulden vermijden. We kiezen voor activiteiten zonder alcohol. Onze eerste activiteit zou een dropping zijn. Voor een jongere leeftijdscategorie denken we dan bijvoorbeeld ook aan een knutselnamiddag. Met het bestuur en de vrijwilligers zitten we binnenkort samen om alles op poten te zetten. Waarschijnlijk gaan we ook verder onder een nieuwe naam.”