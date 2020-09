GC Forum ontvangt Willem Vermandere, Jacques Vemeire en Günther Neefs Erik De Block

02 september 2020

12u30 0 Wervik Gemeenschapscentrum Forum heeft het nieuw programma voorgesteld, met heel wat bekende namen. Willem Vermandere mag op zaterdag 19 september de spits afbijten.

Later volgen onder andere Jacques Vermeire en Luc Verschueren (7 november), stand-upcomedian Steven Mahieu (16 januari), Walter Baele (30 januari), Günther Neefs (27 februari), Bollaert & Melaerts (24 april). Een publiekslokker wordt alvast ook de lezing door weerman Frank Deboosere (26 oktober).

Theater van de bovenste plank brengt Het Prethuis met de komedie Frank wordt Francine (20 maart). De cast bestaat uit Peter Bulckaen, Leen Dendievel, Danni Heylen (FC De Kampioenen), Maksim Stojanac en Jeroen Maes. Om in de actualiteit te blijven, is er De Contactspeurder (5 december), een one-man coronakomedie door Jeroen Maes.

Er is in bistro-zaal Kapittel ook een nieuw seizoen Humor op Maandag. Met als opener op 28 september om 20.30 uur het duo Dufraing & Dewit. Onder andere Raf Coppens (26 oktober) en Nigel Williams (25 januari) liggen ook vast. Voor de vierde keer is er op vrijdagavond Ciné Forum. Er liggen zes films vast. Eerste is Parasite op 2 oktober. Daarnaast zijn er ook zes familiefilms, telkens op zondagnamiddag, met op 27 september Shaun het schaap: het ruimteschaap.

Leiesessies op zondagnamiddag krijgt op het wijndomein Ravenstein een nieuwe locatie. De afgelopen jaren vonden de knusse luisterconcerten plaats in het erfgoedcentrum Briekenmolen. De vierkoppige band The Rolls brengt op 15 november de eerste van de vier optredens. Meer info op 056/95.20.02 of www.wervik.be/forum.