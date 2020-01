Garage Nova Motor uit Geluwe winnaar van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ Erik De Block

24 januari 2020

13u47 0 Wervik Garage Nova Motor uit Geluwe is voor Wervik bekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Deze tweede editie van de campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen zet het belang van lokaal kopen in de kijker.

Meer dan driehonderd handelaars hebben zich op www.ikkooplokaal.be geregistreerd om het gezicht te worden van deze campagne. Gedurende anderhalve maand kon het publiek stemmen op zijn favoriete winkelier. Hierbij maakten ze kans op een weekendarrangement of een cadeaucheque van de deelnemende steden en gemeenten.

Donderdagavond werd Nova Motor gehuldigd als lokale ambassadeur. Nova Motor is een multimerkengarage waar de klanten terecht kunnen voor onderhoud en herstellingen aan auto's en lichte bedrijfswagens. Nova Motor is gespecialiseerd in het onderhoud van aircosystemen en storingsdiagnose. Zaakvoerder Stefan Nollet kan in de garage rekenen op medewerkers Dieter en Axel, terwijl zijn partner Sylvie instaat voor de administratie.