Gallo-Romeins Weekend met 175 re-enactors op nieuwe locatie met veel meer ruimte Erik De Block

30 september 2019

16u01 0 Wervik Het tweejaarlijks Gallo-Romeins Weekend in Wervik verhuist komende zaterdag en zondag naar een nieuwe locatie. Van het stadsdomein Oosthove gaat het naar het recreatie-eiland De Balokken. De organisatoren maakten dat in maart al bekend. Op De Balokken is er meer buitenruimte beschikbaar. De vorige keer waren er zo’n vijfduizend bezoekers.

In het stadhuis werd het programma van het Weekend voorgesteld. Yannick Morisse is de nieuwe hoofdcoördinator. “In totaal zullen er zo’n 175 re-enactors aanwezig zijn”, vertelt hij. “We hebben 10.000 vierkanter meter nodig. We zijn al bijna een jaar met de voorbereiding bezig en zaten heel veel samen. Er komt heel wat werk aan te pas. Momenteel beschikken we over een zestigtal medewerkers, bestuur inbegrepen. De vorige keer kwamen er 750 leerlingen in klasverband. Nu hebben we al aanvragen van scholen uit Oostende, Gent en Lier.”

De Balokken bevindt zich tussen de oude en nieuwe Leie en is eigendom van het Vlaamse Geweest. Het beheer is in handen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). “We betalen dan ook huur aan ANB”, aldus Yannick Morisse. “Voor de scholen die met de trein komen, gaan we een pendelbus voorzien.”

De tijd vliegt

Als thema werd dit keer gekozen voor Tempus Fugit of ‘de tijd vliegt’. Bezoekers kunnen kennis maken met de evolutie van een Romeins legionair tussen circa 1000 voor Christus - toen de Latijnen zich vestigden in de streek rond Rome - en 476, het einde van het West-Romeinse rijk.

Romeinse wijn

De organisatoren willen in de toekomst een eigen Romeinse wijn brouwen. “Hiervoor werken we samen met Dirk Talpe van wijndomein Ravensteun boven op de Amerikaberg in Kruiseke”, zegt adviseur Patrick Biesbrouck. “Hoe de wijn zal smaken weten we nog niet. Daarvoor doen we een beroep op de bezoekers van het Gallo-Romeins Weekend. Zij mogen proeven uit drie wijnen en helpen zo bepalen welke smaak we uiteindelijk zullen uitwerken. In het najaar van 2020 hopen we dan onze Romeinse wijn te kunnen presenteren.”

Het Gallo-Romeins Weekend is toegankelijk via de rode voetgangers- en fietsersbrug ter hoogte van de achterkant van de Briekenmolen. De grote brug wat verderop in de Hansbekestraat zal afgesloten zijn voor bezoekers en is enkel bereikbaar voor de hulpdiensten.

Komende zaterdag en zondag is het Gallo-Romeins Weekend aan haar veertiende editie toe. De eerste jaren ging het om een jaarlijks evenement. Het gevarieerd programma duurt telkens van 10 tot 18 uur. Tickets kosten tien euro voor volwassenen en vijf euro voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Wie op zaterdag komt en zijn polsbandje aanhoudt, mag op zondag gratis binnen.

Meer info www.galloromeinsweekend.be