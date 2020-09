Gallo-Romeins Weekend krijgt volgend jaar een nieuw elan, “een totaalpakket rond beleving aanbieden en de bezoekers ook kennis laten maken met onze stad” Erik De Block

24 september 2020

11u15 0 Wervik Tijdens een Facebook Live vertelde schepen Bert Verhaeghe dat het tweejaarlijks Gallo-Romeins Weekend volgend jaar een nieuw elan krijgt en wordt uitgebreid over heel het grondgebied van Wervik en zelfs in elke straat. “Het is inderdaad de bedoeling om, zeker door het feit dat we vorig jaar van het centrum naar het recreatie-eiland De Balokken zijn verhuisd, de bezoekers ook kennis te laten maken met onze stad”, bevestigt communicatieverantwoordelijke Patrick Biesbrouck.

“De voorstellen die nu op tafel liggen zijn nog embryonaal maar het is de bedoeling dat de staddiensten cultuur, toerisme en lokale economie in samenwerking met de vzw’s Gallo-Romeins Weekend en Viroviacum Romanum initiatieven zullen ontwikkelen om het Gallo-Romeins verleden van onze stad in de periode dat het Gallo-Romeins Weekend plaatsvindt te accentueren.”

“Er moeten nog enkele zaken naar haalbaarheid worden onderzocht maar er zijn toch al realistische plannen en zaken die in de steigers staan. Zo zullen een aantal activiteiten in de maand voor het Gallo-Romeins Weekend plaatsvinden. Zoals een lezing en/of een filmvoorstelling. Zeer waarschijnlijk zullen er ter aankondiging van het evenement in de centrumstraten terug vlaggen komen.”

“Het is ook de bedoeling om de Gallo-Romeinse gerelateerde streekproducten ook tijdens het jaar te laten maken en promoten. Zoals de Romeinse gedroogde worst, paté, tapenades, brood en zeker onze Romeinse wijn. Ook de horeca zal worden gevraagd om mee in het verhaal te stappen door deze producten aan te bieden of in de restaurants een Keltisch of Romeins geïnspireerde schotel aan te bieden.”

De vijftiende editie vindt traditioneel het eerste weekend van oktober plaats. Vorig jaar waren er zo’n 5.000 bezoekers. Om over meer buitenruimte te beschikken, verliet men het stadsdomein Oosthove.

“Tijdens het weekend zal het ook de bedoeling zijn dat de bezoeker al bij aankomst het gevoel krijgt dat hij terugreist naar ons rijk Gallo-Romeins verleden”, zegt voorzitter Yannick Morisse van de vzw Gallo-Romeins Weekend. “Deze initiatieven zitten nog in een verkennende fase, de samenwerking hiervoor met de stad verloopt positief en vlot. We willen voor de bezoeker een totaalpakket rond beleving aanbieden waar we op De Balokken ook nog meer willen op inspelen.”

“Heel binnenkort maken we bekend welke hoofdgast we naar Wervik gaan halen voor onze volgende editie. Zonder nu al te onthullen wat het zal worden, kunnen we wel al zeggen dat we weeral een unicum voor België gaan aanbieden en dat dit een hele belevenis voor de betalende bezoeker zal zijn.”