G Goran (van Pret en roapn) lanceert kerstsingle: “Geen Jingle Bells, maar Stutn Me Preparé” Erik De Block

29 november 2019

15u50 2 Wervik Rapper G Goran uit Geluwe heeft met ‘Stutn Me Preparé’ een nieuwe single uitgebracht, een kerstlied deze keer. Het is een hilarische parodie op het bekende kerstnummer ‘Jingle Bells’. Goran Staessen (23) schreef het nummer vier jaar geleden al, maar plakte er nu een nieuwe tekst op.

G Goran spot in zijn nieuwe single onder andere met minister Maggie De Block en milieuactiviste Anuna. Zelfs baby Pia en bisschop Roger Vangheluwe komen in de videoclip voor. “Ik gooi in die videoclip naar niemand een steen, het is allemaal om te lachen”, verduidelijkt Goran Staessen, alias G Goran. “Ik heb bijvoorbeeld niks tegen de jonge gasten die opkomen voor het klimaat, maar de manier waarop vind ik wel belachelijk. ‘Brossen’ voor het klimaat vind ik er wel over. Ook voor de link tussen minister De Block en baby Pia heb ik een uitleg. De minister verdient een pak geld, terwijl het medicijn voor Pia niet kan terugbetaald worden. Eigenlijk moet je die kerstsingle een beetje bekijken als een jaaroverzicht.”

Voor wie wil meezingen: Jingle bells, jingle bells, zing ollemoale mee. K doe vandejoare gin kerstdiner, ’t zin stutn met preparé. Vrij vertaald: Jingle bells, jingle bells, zing maar allemaal mee. Ik doe dit jaar geen kerstdiner, het zijn boterhammen met filet americain.

Videoclip

De videoclip is gemaakt door Hannes Degrande, die sinds enkele maanden de nieuwe uitbater is van café Op het Randje in de Menenstraat in Geluwe. Een groot deel van de opnames vonden plaats in de plaatselijke Sint-Dionysiuskerk. Met G Goran als pastoor achter het altaar en op de preekstoel. “Best wel grappig allemaal. En neen, we hebben geen toelating gevraagd om te filmen in de kerk”, zegt Goran, die momenteel werkzoekende is. “De deur was open, we zijn gewoon naar binnen gegaan en zijn beginnen filmen”, lacht de rapper.

De single verscheen onder het label van Kamping Kitsch Club Records. Op zaterdag 21 december is G Goran trouwens een van de headliners van Kamping Kerstmis in de Oktoberhallen in Wieze en binnenkort worden er nog een aantal verrassende shows aangekondigd.

Pret en roapn

Goran Staessen is autistisch en kwam in de zomer van 2015 de eerste keer in de spotlights met zijn bekende single ‘Pret en roapn’, een cover van de fel omstreden hit ‘Drank & Drugs’ van het Nederlandse rappersduo Ronnie Flex en Lil Kleine. Daarna volgden opnames van nieuwe filmpjes voor zijn YouTube-kanaal. Enkele maanden geleden kwam na een lange stilte zijn nummer Lieve Tante uit, een eerbetoon aan zijn tante, die twee jaar geleden overleed.