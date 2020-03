G Goran beschermt zich tegen corona in zijn bunker Erik De Block

20 maart 2020

18u56 0 Wervik Rapper G Goran uit Geluwe laat ook tijdens de coronacrisis weer van zich horen. Goran Staessen lanceerde een filmpje waarin hij een rondleiding geeft in zijn container, vlakbij zijn moestuin. Daar wil hij de komende vier weken schuilen tot de crisis voorbij is. De jongeman is werkelijk op alles voorzien. Zo is er een alarm tegen inbrekers en is hij zelfs gewapend.

Vorig week lanceerde hij nog een andere video waarin minister Maggie De Block zogezegd uitlegt waarom de frituren wel openblijven, terwijl cafés en restaurants moeten sluiten na een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. G Goran steekt in die video de draak met die maatregel. “Vermits alles gesloten is, verveel ik me en weet niet wat doen”, zegt Goran (23). “Vandaar dat ik besloot weer iets grappigs te brengen. Zolang de mensen kunnen lachen, ben ik content. Sinds maandag was ik weer aan het werk bij de groendienst van maatwerkbedrijf Westlandia in Ieper, maar sinds woensdag is alles dicht en zit ik zoals veel mensen noodgedwongen thuis.”

De autistische G Goran werd enkele jaren geleden in Vlaanderen beroemd met zijn hit ‘Pret & Roapn’. Eind vorig jaar kwam hij nog op de proppen met het kerstliedje ‘Stutn Me Preparé’, een hilarische parodie op het bekende kerstnummer ‘Jingle Bells’. Tijdens De Warmste Week in Kortrijk kwam hij er mee op televisie.