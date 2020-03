Fruit- en groentehandelaar mag verder de baan op:

18 maart 2020

17u31 0 Wervik De ambulante fruit- en groentehandelaar Sanne Vantomme uit Wervik mag middenin de coronacrisis gelukkig nog de baan op. “Zestig procent van mijn klanten zijn ouderen en hoogbejaarden die voor een stuk minder mobiel zijn”, aldus Sanne. “Ik ben blij dat we de mensen verder kunnen helpen. Ik lever ook aan restaurants en tearooms maar die zijn nu allemaal gesloten.”

Sanne Vantomme nam achttien geleden de ronde van René Lacante over. “Ik heb een vaste klantenronde, voornamelijk in Wervik maar ook in Geluveld, Zillebeke en een deel van Ieper. Door het hamsteren zijn de prijzen van witloof en bloemkool op een week verdubbeld.”

“Ook de tomaten zijn duur. Dat is al enige tijd zo. Er zijn klanten die tomaten of witloof per bak kopen. Blijkbaar zijn dat mensen die bang zijn voor het coronavirus. Door die hamsterwoede swingen de prijzen van sommige groenten de pan uit. Groenten worden geveild, hoe meer vraag er is hoe meer schaarste er op de markt komt en hoe duurder het product wordt.”

“Ik ervaar dat sedert de maatregelen vorige week vrijdag iedereen is geschrokken. Het is ingrijpend naar de samenleving toe. Het is zo stil op straat. Zaterdagavond is de Ten Brielensesteenweg mijn laatste plek en ik vond het daar akelig. Er was niemand op straat. Zelfs niemand die ging wandelen met de hond.”

Zijn echtgenote Katrien Forrez staat in de voormiddag in haar winkel De Fruithalle in de Menensesteenweg op de wijk Laag-Vlaanderen. “We blijven open”, zegt Sanne Vantomme. “We postten op de sociale media Facebook dat we aan huis blijven leveren en die eerste dag hadden we op een uur vier reacties.”

“Ik heb er nu ook nieuwe klanten bij. De mensen zijn thuis en zien me stoppen bij de buren. Afstand houden rond mijn wagen is geen probleem. De mensen letten er wel op. Trouwens, er staan hier nooit meer dan twee à drie klanten. Ik vind dat de maatregelen goed worden opgevolgd. Minister Maggie De Block zei vorige week ‘blijf in uw kot’. Eigenlijk vond ik dat geen uitspraak voor een minister maar iedereen heeft het wel begrepen.”

Financieel dramma

Sanne Vantomme voelt mee met de getroffen zelfstandigen. “Voor veel collega’s is het financieel een drama”, aldus Vantomme. “Qua verkoop is het voor mij ook geen superperiode, absoluut niet. Maar die extra klanten links en rechts compenseren dat voor een deel. Qua aanbod van groenten en fruiten zitten we qua seizoenen in een tussenperiode. We zijn op het einde van de wintergroenten en dan komen de zomergroenten er straks aan.”

Sanne Vantomme klopt veel uren. Hij is ook gemeenteraadslid voor N-VA. “Ik heb echt een leuke job”, vertelt hij. “Ik ben graag onder de mensen en hoor veel op mijn ronde. Mijn job is een sociaal gebeuren.”