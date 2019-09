Freddy Maertens en Lucien Van Impe in Forum Erik De Block

19 september 2019

09u47 2 Wervik Gemeenschapscentrum Forum in de Speiestraat in Wervik start het nieuw seizoen met twee gewezen wielerkampioenen. Zaterdag 21 september om 20 uur zijn Lucien Van Impe en Freddy Maertens met ‘Mannen in geel en groen’ te gast. Filip Osselaer is de auteur van de boeken over de twee toppers. Hij neemt hen in een avondvullende show mee op een nostalgische tocht door hun carrière.

Lucien en Freddy keren terug naar hun kindertijd, de krantenrondes, de eerste kermiskoersen, hun liefde voor Rita en Carine, de eerste zeges en het besef dat ze grote renners kunnen worden. Ze vertellen over de overwinningen, over de nederlagen, over vallen en opstaan, over opgroeien in de jaren zestig en groot worden in de jaren zeventig. Samen beleefden ze in die zomer van 1976 de Tour De France als hoogtepunt: Lucien wint geel, Freddy groen.

Een verhaal over het leven en de koers, vol humor en heroïek. Met de mooiste truitjes, de prachtigste beelden, de pakkendste woorden en de beste muziek als soundtrack bij een uitmuntende carrière en die zomer van 1976. Voor de muziek zorgen Klaas Tomme (gitaar, bas, zang), Jolien Deley (cello, toetsen, zang) en Roel De Bruyne (drums, gitaar, zang). Tickets kosten veertien euro op 056/95.24.60 of aan de balie Vrije Tijd in het stadhuis.