Fransman die nachtwinkel in Wervik beschiet, krijgt twee jaar cel

02 juni 2020

14u48

Bron: LSI 0 Wervik Een 26-jarige Fransman uit Wervicq-Sud is dinsdag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van achthonderd euro omdat hij op 29 juni 2019 de nachtwinkel aan de Leiebrug in Wervik onder vuur nam. De rechter kwalificeerde de feiten niet als poging doodslag, maar als opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid. Bij het schietincident raakten vrienden Jordi Deloddere (26) en Dimitri Demeester (33) uit Wervik gewond.

In de nacht van 28 op 29 juni 2019 werd de Leiestraat in Wervik rond 1.40 uur opgeschrikt door een knal. Vanop de Leiebrug tussen Wervik en Wervicq-Sud had een gemaskerde man op de nachtwinkel geschoten. De gevel werd getroffen door veertig hagelbolletjes van een jachtgeweer. Na het schot vluchtte de schutter de brug over naar Frankrijk.

Een blikje ontplofte. We wisten niet wat er was gebeurd. We hadden ook nog niet meteen door dat we zelf geraakt waren, tot er bloed op ons gezicht sijpelde Slachtoffers Jordi Deloddere en Dimitri Demeester

De verdenking viel meteen op Fati Ait K. (26) uit Wervicq-Sud. Een kwartier eerder was hij de nachtwinkel binnengestapt. Omdat hij geen fles vodka op krediet meekreeg, reageerde hij furieus met verwijten en bedreigingen. Twee anderen moesten hem toen al bedaren. ‘Je weet niet wie ik ben, ik heb een geweer en zal terugkeren’, zei hij toen al. Wat hij een kwartier later ook deed. “We hoorden plots een knal”, vertellen vrienden Jordi en Dimitri, die als klant in de nachtwinkel aanwezig waren. “Een blikje ontplofte. We wisten niet wat er was gebeurd. We hadden ook nog niet meteen door dat we zelf geraakt waren, tot er bloed op ons gezicht sijpelde.” De beide vrienden werden geraakt aan kaak, hals, wenkbrauw, knie en schouder. “De angst om ’s avonds nog naar de winkel te gaan blijft”, vertelden ze aan de rechter.

De politie kon Fati Ait K. identificeren en oppakken. Bij zijn verhoor ontkende hij alles. Volgens hem had de uitbater hem uitgescholden en met een mes bedreigd. Voor de rechtbank bekende hij toch voor het eerst. “Maar hij had niet de bedoeling iemand te doden”, pleitte zijn advocate. “Met een jachtgeweer en vanop 65 meter was dat ook onmogelijk”, klonk het. Daar ging de rechter mee akkoord.

“Het spijt me”, vertelde de Fransman zelf. “Ik had te veel gedronken, maar heb nooit iemand kwaad willen doen. Het wapen was een verzamelobject dat ik ooit eens op een braderie heb gekocht. Ik had er nog nooit eerder mee geschoten.” De beschoten vrienden kregen elk een schadevergoeding van 750 euro.