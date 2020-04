Fransen mogen de grens niet over en dus levert frituur Sint-Medard pal op de grens, “de helft van mijn klanten mogen de grens niet over, het is zes weken dat de Fransen de Belgische frieten moeten missen” Erik De Block

25 april 2020

18u54 6 Wervik Frituur Sint Medard in de Leiestraat in Wervik ligt vlakbij de grens maar daar zijn er tijdens de coronacrisis overdag politiecontroles en de vele Franse klanten mogen zonder attest niet over. Nu gaat uitbater Frederic Legrand op de Leiebrug en dus pal op de Belgisch-Franse grens de telefonische bestelling afgeven aan de Fransen. Wat mag.

“Eerste polste ik vooraf bij enkele collega’s in Wervik want ik wil met niemand ruzie. Ik informeerde ook bij de politie en het mag. Ik blijf in België en de klanten in Frankrijk want we dwarsen de grens niet. Bovendien zou ik mogen thuis gaan leveren in Frankrijk want dan gaat het om een professionele verplaatsing.”

“Vermits mijn frituur op wandelafstand van de grens is gelegen, probeer ik het op die manier. Aan de ene kant is de ligging een voordeel maar anderzijds is de coronacrisis een nadeel want de helft van mijn klanten mogen de grens niet over. Vrijdag lanceerde ik ons aanbod op Facebook en er waren direct heel wat positieve reacties. In het begin is het aftasten wat het zal geven.”

“De Fransen noemen het ‘super’ en ‘génial’, om hun woorden te gebruiken. (lacht) Ze vinden het een goed idee. Het is zes weken dat de Fransen de Belgische frieten moeten missen. In Wervicq-Sud vlak over de grens is er geen enkele frituur. Wel wat verderop in Bousbecque en Linselles. We hebben ook klanten uit Comines. De klanten bellen naar ons vast nummer om hun bestelling door te geven. Er zijn klanten die een foto posten terwijl ze onze frieten aan het eten zijn. Anderen sturen een sms en die reacties zijn wel leuk.”

Frederic Legrand (40) nam vijf jaar geleden frituur Sint-Medard over. “We zaten al middenin eerst de Leiewerken en dan de heraanleg van de kerkomgeving”, vertelt hij. “Reken maar in totaal op anderhalf jaar werken. Nu we dat hebben overleefd, is er de coronacrisis. Leuk is anders. Hopelijk slaan we er ons nu door. We doen er alvast alles aan. We stellen ook vast dat er sommige trouwe klanten uit onze eigen stad niet komen omdat ze ‘in hun kot’ blijven. Al dan niet uit schrik om buiten te komen.”

“Wat we nu doen is een vorm van takeaway. Al wat we hebben, hebben we. En ja, de frieten zijn nog warm tegen dat de mensen thuis zijn. Komen ze anders binnen, dan moeten ze ook naar huis rijden. Ik loop de brug op en ben direct terug. Ondertussen blijft mijn echtgenote Leen Verkinder alleen in de frituur. Nu doen we het zonder jobstudenten. Met zijn tweeën is het nu veel lastiger werken, voor uiteindelijk minder omzet maar het is noodzakelijk om het op einde van de rit te overleven. In augustus gaat ook al de vijfdaagse zomerkermis niet door. De bedoeling is door de crisis geraken. Al wat nu kan helpen, is welkom.”