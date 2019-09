Fransen botsen frontaal tijdens hevige regenbui, twee andere wagens delen in de brokken VHS

24 september 2019

18u01 0 Wervik Langs de Kruisekestraat in Wervik gebeurde dinsdag kort na de middag een zwaar ongeval. Daarbij raakten twee mensen gewond. De materiële schade was aanzienlijk.

Een bestuurster wou rond half twee een tegenligger laten passeren voor ze links de Wolvenstraat indraaide. Achter haar stopte ook een Renault Kangoo van het ziekenvervoerbedrijf First Care uit Ieper. De bestuurder van een Peugeot 206 met Franse nummerplaat merkte de stilstaande voertuigen te laat op of wilde hen inhalen. De man belandde in elk geval op het andere rijvak en kwam zo frontaal in botsing met een andere Peugeot, ook met Franse nummerplaat. Die wagen werd door de klap in de gracht gekatapulteerd. De twee wachtende voertuigen werden beiden licht aangereden en liepen ook schade op.

Dan toch geen autobrand

Omdat een van de wrakken begon te roken onder de motorkap, werd de brandweer opgeroepen voor een autobrand. Blussen was echter niet nodig. De spuitgasten hielpen wel de twee onfortuinlijke bestuurders uit de wrakken. Beiden waren bij bewustzijn en werden voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. Door het ongeval was de Kruisekestraat in de omgeving van het grondwerkenbedrijf Cnockaert een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.