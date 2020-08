Franse jongeren duiken in Wervik in de Leie Erik De Block

10 augustus 2020

17u31 0 Wervik Een groep Franse jongeren die in Wervik in de Leie komt duiken, levert al weken overlast op. Maandagnamiddag was dat weer het geval aan de achterkant van de Briekenmolen in de Koestraat.

Vanop het ponton naast de voetgangers- en fietsersbrug sprongen de Franse jongeren om de haverklap in het water. Een van hen was zelfs poedelnaakt. Het gaat om acht jongeren van ongeveer 15 jaar.

Nogal wat voorbijgangers waren getuige van het gestoei in het water. De hete temperaturen lokten vorige week ook enkele waterratten naar de Leie in Menen. “Zwemmen en duiken in de Leie is verboden”, zegt burgemeester Youro Casier (sp.a) “Bovendien is het levensgevaarlijk. Probleem is dat we niet elk moment politiebewaking kunnen voorzien. De zwemmers moeten beseffen dat ze een enorm risico nemen. Ze hebben natuurlijk ook een individuele verantwoordelijkheid.”