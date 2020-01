Frans Malengier (75) stopt na 35 jaar als voorzitter van de Wervikse Wandelsportvereniging

Advocaat Filiep Desmet is zijn opvolger Erik De Block

13 januari 2020

14u59 0 Wervik Frans Malengier (75) is niet langer voorzitter van de Wervikse Wandelsportvereniging. Hij vervulde die functie maar liefst vijfendertig jaar. “Eerst was ik tien jaar ondervoorzitter en volgde dan als voorzitter Damien Bailleur op”, vertelt Frans. “Ik stop omwille van mijn leeftijd en om die hoofdverantwoordelijkheid niet meer te moeten nemen.” Advocaat Filiep Desmet (67) is de nieuwe voorzitter.

WSV Wervik bestaat 45 jaar en telt ongeveer 350 leden. Zondag was er met start en aankomst in vrije basisschool De Graankorrel in Geluwe de Gaperstocht. Goed voor maar liefst 1.745 wandelaars. Gewezen wegenbouwer Frans Malengier is nu erevoorzitter en liep er met de glimlach rond. “Ik ben nog altijd de vaandeldrager van de club”, vertelt hij.

“Mijn opvolger heeft dat trouwens gevraagd. In veel verenigingen zijn er geen opvolgers voor het bestuur en valt het doek. Om het voortbestaan van onze wandelclub te garanderen gaf ik een jaar geleden tijdens ons clubfeest aan dat ik in december vorig jaar zou stoppen. In september organiseerden we de provinciale wandeldag en die apotheose wilde ik als voorzitter nog eens meemaken.”,

Kandidaten

“Binnen onze club waren er enkele kandidaten om de nieuwe voorzitter te worden. Ik wilde vermijden dat we hierover zouden moeten stemmen want dan zijn er altijd winnaars en verliezers. Nu was er éénsgezindheid. Filip Desmet is al vele jaren lid van onze club en komt wandelen. Vanuit zijn job als advocaat is hij van alles de hoogte over de wetgeving en is dat voor ons een voordeel. De nieuwe voorzitter kwam begin vorig jaar in ons bestuur. Omtrent mijn opvolging, vroeg hij de mening van elk bestuurslid. Vermits hij al een jaar in het bestuur zit, leerde hij het reilen en zeilen kennen. We hebben een goed bestuur.”

Frans Malengier heeft een bewogen jaar achter de rug. “Tijdens een wandeltocht in Poelkapelle ben ik gevallen en waren enkele ribben geraakt”, blikt hij terug. “Toen ik het parcours van Wervik Wandelt op 11 november ging bepijlen, ben ik ook gevallen en scheurde mijn achillespees. Ik was een tijdlang inactief en iedereen vroeg naar mij. (lacht) Ondertussen kan ik wel tien à vijftien kilometer wandelen. Twintig kilometer zit er niet meer in.”

120.000 kilometer gewandeld

Frans Malengier wandelde ondertussen al zo’n 120.000 kilometer. “Ik nam deel aan 5.700 wandeltochten”, vertelt Frans. “Overal in het land waar men een wandeltocht van vijftig kilometer organiseerde, stond ik aan de start. Ik deed wel tweehonderd wandeltochten per jaar.”

“Ik blik op het voorzitterschap zeer content terug. Ik ga me niet meer moeien. Als ze raad vragen, dan wil ik wel helpen op een goede manier. Op allerlei recepties blijf ik ambassadeur van de club. Ik blijf in het bestuur van de stedelijke sportraad en de seniorenadviesraad. Ik zetel ook nog twee jaar in de raad van bestuur van de Wandelfederatie Vlaanderen, afdeling West-Vlaanderen.”

Tijdens een wandeltocht in Oostnieuwkerke overschreed hij de kaap van 100.000 kilometer en werd hiervoor in mei 2013 gehuldigd door de stad Wervik. Eind februari 1976 was een wandeling langs het Kezelbergpad in Moorsele zijn allereerste officiële deelname aan een wandeltocht. Frans is gehuwd met Anita Deleu en de vader van twee kinderen Marnik en Karine.