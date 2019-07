Frans koppel riskeert celstraf voor diefstal parasol en drugsbezit LSI

01 juli 2019

12u13

Bron: LSI 0 Wervik Het Franse koppel dat op 30 mei in het centrum van Wervik een parasol van een café had gestolen en ook is weggevlucht na een aanrijding bleek ook hasj, amfetamines en xtc op zak te hebben. Voor de rechter in Kortrijk riskeren ze negen maanden cel en een boete van achtduizend euro.

Marc P. (32) uit Armentières en Juline D. (27) uit Nieppe stopten die dag rond 9 uur met hun VW Golf even voorbij café ’t Lusterke in de Molenstraat in Wervik. P. laadde een grote parasol van het café in zijn auto en reed verder. In de Duivenstraat veroorzaakte het koppel een aanrijding. Ze lieten hun auto achter en vluchtten te voet weg. Na een klopjacht konden ze gevat worden. Ze bleken op de terugweg van een uitje in dancing Lagoa in Menen. Marc P. had onder andere amfetamines in zijn slip verstopt. Juline D. had amfetamines, cannabis en xtc op zak. Zij werd in 2018 ook al eens met drugs betrapt op festival Cirque Magique in Ledegem. Beiden vroegen de rechter een voorwaardelijke celstraf. Vonnis op 12 juli.