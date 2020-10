Fractieleider N-VA: “De kleine jachthaven aan het recreatie-eiland De Balokken begint stilletjes aan op een ‘Frans botenkerkhof’ te lijken” Erik De Block

08 oktober 2020

19u20 0 Wervik “De kleine jachthaven aan het recreatie-eiland De Balokken begint stilletjes aan op een ‘Frans botenkerkhof’ te lijken”, aldus fractieleider Belinda Beauprez (N-VA). “Vroeger was het daar aangenaam vertoeven en lag alles er zeer verzorgd bij. Nu liggen er veel boten verlaten bij, vervuild en beschadigd. Dit is helemaal geen zicht.” De concessie voor de haven voor pleziervaartuigen is in handen van de Yacht Club Wervik.

“De toestand vind ik daar schrijnend”, aldus Belinda Beauprez op de gemeenteraad. “Het beeld van de verloederde haven is geenszins bevorderend voor het prachtig domein dat het recreatie-eiland De Balokken is geworden. Van sommige boten is het zeil helemaal kapt. Zo’n toestanden trekken ook vandalisme aan. Ook de pontons worden niet onderhouden en zijn ‘vergroend’. Er werd sinds lange tijd niet meer gebaggerd in de oude Leie. Er zijn daardoor veel ondiepe stukken en is de oude Leie quasi niet meer bevaarbaar. Er liggen ook afgeknakte takken in het water.”

“Voor alle duidelijkheid: ik heb zelf geen boot. Kennissen van mij die op de Leie hebben gevaren en een nacht wilden doorbrengen in de jachthaven hadden geen plaats. Dit kan toch niet de bedoeling zijn, zo remmen we ook het boottoerisme af. Wat kunnen wij als stadsbestuur doen om te bemiddelen zodat er wat verandering komt?”

“We gaan moeten kijken of de Yacht Club Wervik nog bestaat en of er nog een bestuur is”, reageert schepen van Toerisme Geert Bossuyt (sp.a). “Volgens onze Dienst Toerisme krijgen we over de jachthaven weinig klachten. De vraag tot uitbaggeren gaan we moeten overmaken aan de Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Leie.”

Yacht Club Wervik bestaat wel degelijk nog. Al sedert 2009. Johan Desmet is de voorzitter. Hij was tien jaar uitbater van de cafetaria De Balokken en geeft uitleg over het ‘Frans botenkerkhof’… “Het gaat om twee boten waarvan we die mensen niet kunnen bereiken en in het geval van een derde boot is de eigenaar verlopen en is dat handen van een notaris”, vertelt Johan.

“De drie boten hebben we naar achteraan de jachthaven versleept. Elke eigenaar moet zijn eigen ponton onderhouden. Zo staat het in het huishoudelijke reglement. Er is in totaal plaats voor twintig grote en kleine pleziervaartuigen. We zijn verplicht om een aantal plaats vrij te houden voor passanten. Alle andere plaatsen zijn door ons verhuurd. De concessie loopt af in 2021 of 2022.”

De Yacht Club Wervik werd opgericht op aandringen van de Vlaamse Pleziervaartfederatie. Bestuurders ex-voorzitter Ivan Vandeperre en gewezen secretaris Eric Steyaert zijn verhuisd naar het buitenland. Naast Johan Desmet bestaat het huidig bestuur uit ondervoorzitter Stefaan Comyn, secretaris Philippe Gardyn en Jan Michiels, uitbater van de cafetaria.