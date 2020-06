Fietsers mogen niet meer in twee richtingen in laatste stuk Molenstraat: “Hoek van de Spelden- en Geluwestraat is te gevaarlijk” Erik De Block

08 juni 2020

09u56 1 Wervik Fietsers zullen vanaf juli niet meer in beide richtingen mogen fietsen in het laatste stuk van de Molenstraat tussen de Rekestraat en het kruispunt met de Speldenstraat in Wervik. “De hoek van de Spelden- en Geluwestraat is voor fietsers te gevaarlijk”, legt schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) uit.

Zaterdagmorgen werd een fietser op de hoek van de Molen- en Geluwestraat aangereden door een auto die vanuit de Geluwestraat de Molenstraat inreed. Gelukkig viel het allemaal nog mee. Voorlopig kunnen fietsers tegen de rijrichting in via de Molenstraat richting Geluwe- en Speldenstraat rijden. Het laatste stuk van de Molenstraat is voor automobilisten een eenrichtingsstraat. Vanaf juli zal dat ook het geval zijn voor fietsers. “Fietsers zullen niet meer tegen de richting van de auto’s in mogen rijden”, zegt schepen Bart Pynket. “We kregen een groeiend aantal meldingen van ‘bijna ongevallen’. De Geluwe- en Speldenstraat zijn gewestwegen en we kregen van het Agentschap Wegen en Verkeer negatief advies om nog fietsers in beide richtingen toe te laten. Maar ook wij vonden dat we de veiligheid van fietsers niet meer konden garanderen.”

Alternatieven

“De ruimte om veilig in beide richtingen te rijden, is te beperkt. Het zicht op een fietser die de straat uitrijdt, is erg slecht, zowel bij het oversteken richting de Oude Beselarestraat als bij het invoegen in de Geluwe- en Speldenstraat. Fietsers - en zeker kinderen - zitten deels verscholen achter geparkeerde wagens in de Speldenstraat. Wanneer automobilisten vanuit de Geluwestraat kort indraaien richting de Molenstraat riskeren ze een fietser aan te rijden.”

Wat zaterdagmorgen ook gebeurd is. Als alternatief kunnen fietsers vanaf volgende maand vanuit het centrum richting Geluwe- en Speldenstraat rijden via de Bakkerstraat en Ommegangstraat. “Fietsers moeten maar een klein beetje omrijden, wat niet opweegt tegen gevaarlijke situaties”, meent de schepen. “We wachten nog op goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer en dan zal de aanpassing waarschijnlijk begin juli kunnen uitgevoerd worden. Zo timmeren we aan een fietsveiliger Wervik.”

Slecht fietsrapport

De Tabaksstad scoorde onlangs niet goed op het fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. “De resultaten zijn voor onze stad confronterend, maar meer dan terecht”, geeft schepen Bart Pynket toe. “We scoren op een aantal vlakken niet goed en dit signaal is voor het schepencollege de bevestiging dat we na jarenlange stilstand nog een lange weg te gaan hebben. De keuzes vanuit het meerjarenplan bevestigen dat we daarin echt verder willen gaan.”