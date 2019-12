Fat Max speelt zondag op De Warmste Boot Erik De Block

19 december 2019

17u17 12 Wervik Wie naar De Warmste Week in Kortrijk wil, kan onder andere vanaf Wevelgem gratis gebruik maken van De Warmste Boot op de Leie. Zondag 22 december om 18.30 uur vaart de muziekband Fat Max uit Wervik mee.

De vijfkoppige band rond zanger en gitarist Glenn Carrein draait al jaren mee. De andere leden zijn Johnny Roose (gitarist), Jeremy Verbeke (bassist), Anthony Jonckheere (drums) en nieuwkomer Nelson Marescaux (gitarist). Fat Max speelt een intieme akoestische set ter voordele van De Warmste week. “Het zal de eerste keer zijn dat we akoestisch spelen”, zegt Carrein. “We zullen ook onze cd’s verkopen aan zeven euro, maar schenken daarvan twee euro aan De Warmste Week.”

Opstappen kan aan de brug van Wevelgem, afstappen in Kortrijk aan bistro Balthazar. De Warmste Boot vaart vijf keer per dag heen en weer tussen Kortrijk en Wevelgem. Er is plaats voor 130 mensen. Vertrek is om 11, 13.30, 16, 18.30 en 20.30 uur. Je fiets meenemen is toegestaan.