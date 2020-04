Fat Max lanceert nieuw nummer ‘vanuit hun kot’:

“We verveelden ons en wilden eens iets nieuws proberen” Erik De Block

27 april 2020

13u28 1 Wervik Door de coronacrisis vallen voor muziekbands de optredens in het water en kunnen ze ook niet meer repeteren. De lockdown belette de vijfkoppige groep Fat Max uit Wervik echter niet om een nieuw nummer uit te brengen. “We hebben ‘Haunted House’ gemaakt vanuit ons kot, braafjes achter een laptop en verscholen achter wat micro’s”, zegt stichter Glenn Carrein.

Fat Max bestaat vier jaar en brengt pure, vette ouderwetse rock ‘n’ roll. De band heeft een nieuwe bezetting, met nieuwkomers drummer Brent Soen uit Geluwe en gitarist Nelson Marescaux uit Wervik. De andere leden zijn zanger en gitarist Glenn Carrein, bassist Jeremy Verbeke en gitarist Johnny Roose. “We verveelden ons en wilden eens iets nieuws proberen. Ik begon aan een nieuw deuntje en we hebben dit heen en weer gestuurd naar elkaar tot we een volledig nummer hadden. We hebben dit dan gemixt tot een demo en zo is Haunted House ontstaan. Al was het niet makkelijk. We zijn tenslotte maar amateurs. Voor alle duidelijkheid: het is geen typisch coronalied, zoals er al een aantal zijn.”

Samenwerken

Dat er nu tijdens de coronacrisis een nieuw nummer is, heeft ook een andere reden. “We missen onze fans en zijn vooral bezorgd over de toekomst voor de muziekbands”, zegt Glenn. “Organisatoren en bands zullen elkaar moeten helpen en samenwerken, alleen dan kunnen we hier samen sterker uit komen. Alle muzikanten zijn de dupe van de coronacrisis. Niet alleen de grote muziekbands, ook kleine, lokale bands hebben het moeilijk. We voelen ons ergens vergeten, maar laten onze kop niet hangen.”