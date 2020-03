Fanclub Jasper Stuyven viert overwinning in Omloop met gratis vat Erik De Block

01 maart 2020

14u02 0 Wervik Het was zaterdagavond feest in het praat- en eetcafé Smiske langs de Wervikstraat in Geluwe. De supporters van Jasper Stuyven (27) vierden er zijn schitterende overwinning in openingsklassieker de Omloop.

Voor de renner van de Amerikaanse formatie Trek-Segafredo was het voorjaar vorig seizoen teleurstellend. Nu was het meteen al een schot in de roos. Zijn ouders Mathieu en Kathleen kwamen na de finish in Ninove naar het supporterslokaal met de prachtige trofee voor de winnaar.

Vier jaar geleden werd in ’t Smiske de Jasper Stuyven Fanclub opgericht. Er was zaterdagavond een gratis vat maar in de loop van het wielerseizoen is er veel meer. “Een week geleden was er hier een receptie voor de leden en zijn we dan gestart met onze verkoop van de lidkaarten”, aldus cafébaas Pieter Verbrugghe. “Reeds voor het vijfde seizoen zijn we in onze provincie de uitvalsbasis voor de supporters van Jasper Stuyven. Jaarlijks halen we in Geluwe ruim 100 leden. Tel je daar de leden bij van de afdeling Wijgmaal, dan kom je vlug aan een dikke 250 leden in totaal. Een mooie groep dus. Dit jaar staan weer verschillende activiteiten op de kalender: fandorp aan de kerk van Geluwe tijdens Gent-Wevelgem, fandorp in Cysoing tijdens Parijs-Roubaix, een gezamenlijke uitstap naar het BK in Anzegem, een fandag in aanwezigheid van onze poulain en een quiz”

Lidkaarten kosten vijftien euro en de leden genieten in de loop van het seizoen heel wat voordelen: korting op aankoop merchandising, korting en voorkeur op de activiteiten, korting bij een bezoek aan het KOERS museum in Roeselare e een gratis Filou in ’t Smiske, iedere keer Jasper in de top tien eindigt.