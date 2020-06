Familiebedrijf Trappen Renier verhuist naar Wervik: “De goesting om terug te keren is altijd gebleven” Erik De Block

01 juni 2020

15u45 1 Wervik Het familiebedrijf Trappen Renier bestaat ruim dertig jaar, verhuisde destijds van Wervik naar Komen en is ondertussen terug in de Tabaksstad. “De goesting om terug te keren naar Wervik is altijd gebleven, het aanbod was helaas moeilijk te vinden”, aldus zaakvoerder Bjorn Renier (41). De trappenmaker kocht het bedrijfspand van Peter Depape, vlak naast het containerpark in de Robert Klingstraat.

“Mond-aan-mondreclame is reeds lang onze troef en met de aankoop van dit pand heb ik het gevoel dat we qua naambekendheid nog een grote stap vooruit zetten”, klinkt het bij Bjorn Renier. “Er is aan de straatzijde een toonzaal en binnen een aantal maanden gaan we hiervan gebruik maken.”

Bjorn is de derde generatie. Het begon met opa Albert zaliger in de Motestraat. “Hij werkte destijds samen met zijn broer André bij trappenmaker Luc Nollet in de Speiestraat”, vertelt Bjorn. “Later ging ook mijn vader Rik op zijn achttiende daar aan de slag. Om dan na ongeveer een kwarteeuw zelfstandig te beginnen. Mijn opa had zijn atelier achteraan zijn huis. Geleidelijk aan werd daar uitgebreid maar waren er hiervoor tenslotte geen mogelijkheden meer. Het hout lag toen nog buiten.”

“Vijftien jaar geleden mocht ik vader vervoegen in de zaak, kort daarna verhuisden we naar Komen. We kochten er op de industriezone een gewezen bandencentrale, toen eigendom van de garage Collie. Eigenlijk waren we op zoek naar een pand in Wervik maar er was niks betaalbaars ofwel was het te groot of te klein. Peter Depape was in de Hovenierstraat lang mijn buur en hij had altijd gezegd dat er ooit een dag kwam dat hij dit hier ging verkopen.”

“We belden met elkaar en op een paar dagen was de deal geklonken. De ruimte is hier dubbel zo groot als in Komen. Commercieel is het naast het containerpark uiteraard goed gelegen. Bovendien is het voor ons dichtbij ons huis. Mijn vrouw Dorine Logghe werkt hier mee. Ze bedient de CNC-machine. In de zetelfabriek deed ze ervaring op want daar stond ze aan zo’n machine voor het snijden van vellen leder.”

Een trappenmaker heeft een gevarieerd beroep want elke trap is anders. “Door de jaren heen is er in ons beroep veel veranderd”, vertelt Bjorn. “Nu gebeurt het tekenen meer en meer per computer. We brengen vijf à zes afmetingen in en krijgen direct een trap op het scherm. Nadien doen we nog een paar wijzigingen. De CNC-machine draait de trap op ware grootte.”

“Vroeger gebeurde het uittekenen op een plaat op ware grootte”, vult vader Rik aan. “Het ambachtelijke is wat weg”, vervolgt zoon Bjorn. “We doen ook veel renovatie van trappen. Bijna meer dan nieuwbouw.” Beuk, eik en rubberhout zijn de diverse soorten om trappen te maken. “Reken maar op telkens veertig procent beuk en rubberhout en twintig procent eik”, vertelt de ex-voetballer van Eendracht Wervik, SK Zillebeke en Sparta Kruiseke. “Rubberhout is gemakkelijk om te produceren. Kwalitatief is het even goed maar esthetisch is het wat minder. Eik is de duurste houtsoort.”

Bjorn Renier legt voor zichzelf de lat hoog. “We streven de perfectie na”, lacht hij bescheiden. “Ik ben kritisch voor mezelf. Je mag nooit content zijn. Ik geef dat ook altijd mee als er hier een stagiair werkt. Persoonlijke aanpak vind ik ook één van onze sterkste troeven, contact met de klant en opmetingen doe ik zelf, productie en plaatsingen zijn teamwork.

Vader en zonen zijn allemaal oud-leerlingen van het VTI Sint-Lucas Menen. Van boom tot trap, van klassiek tot modern, van eenvoudige zoldertrap tot uniek product: niets is hen vreemd. Troeven zijn uiteraard jarenlange ervaring. “Mijn grootouders liggen ook wel beetje aan de basis van dit alles en ben ik hen heel dankbaar”, benadrukt Bjorn. “Ook mijn ouders. Zonder mijn vader stond ik hier nu niet.”

Vader Rik (63) wil het wat kalmer aan doen en daarom is zijn andere zoon Brian begin dit jaar voltijds in onderaanneming bij Trappen Renier komen werken. “Enkele jaren geleden begon mijn broer in bijberoep met allerlei karweien en diverse afwerkingen, ondertussen is dit gegroeid tot het inrichten van bergingen/garages tot basic keuken”, zegt Bjorn die tot vorig jaar rallypiloot was. “Dus kan men voor dergelijk maatwerk en interieur ook wel bij ons terecht. Regelmatig komen er twee freelancers helpen, vooral voor plaatsingen.”